1945 имен уроженцев Татарской АССР, погибших при обороне Москвы в 1941 - 1942 годах и похороненных на территории Подмосковья, установлены и собраны в рамках патриотического проекта «Они погибли под Москвой».

Главной целью проекта было составление наиболее полного списка имен уроженцев ТАССР, погибших 75 лет назад в ходе исторической битвы за Москву, с указанием места захоронения на территории Московской области.

В электронной базе данных о погибших и похороненных в Подмосковье татарстанцах указаны фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, звание и номер воинского подразделения, место призыва в Красную Армию, обстоятельства гибели, место захоронения и ссылки на архивные источники. База данных размещена на официальном сайте РОО «Татарский национальный центр Московской области» www.tnc-mo.ru.

В рамках проекта подготовлена к выпуску Книга Памяти и Славы, которая увековечит память о родившихся в ТАССР защитниках Родины, остановивших врага на подступах к Москве ценой своей жизни. Книга уже отдана в печать в одну из московских типографий и до конца года будет издана. Ее выпуск приурочен к 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву.

Идея проекта родилась после проведения церемонии передачи Музею-мемориалу Великой Отечественной войны в Казанском кремле гильзы с землей Подмосковья с мест кровопролитных боев, где погибли воины-татарстанцы. Мероприятие прошло 9 декабря 2014 года в Полномочном представительстве РТ в РФ, сообщает пресс-служба Татарского национального центра Московской области. Руководителем проекта является председатель Татарского национального центра Московской области, заслуженный работник культуры РТ Фуад Султанов, а автором и координатором - член медиаклуба при Полпредстве РТ в РФ, член Союза журналистов России Энвер Софинов. Проект реализуется местной татарской национально-культурной автономией городского округа Домодедово и Татарским национальным центром Московской области при поддержке Полномочного представительства РТ в РФ. Выпуск Книги Памяти и Славы осуществляется за счет гранта правительства Московской области и средств татарских общественных организаций.

До настоящего времени остается актуальным вопрос о поиске людьми сведений о своих родственниках, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Многие до сих пор не знают, где похоронены их родственники, погибшие на полях сражений и умершие от ран в госпиталях. Созданная база данных об уроженцах Татарской АССР, погибших на подмосковной земле, и опубликование всех имен красноармейцев в Книге Памяти и Славы значительно сужают круг поиска для родственников, краеведов, журналистов и историков.

Предполагается, что Книга Памяти и Славы будет передаваться в государственные и муниципальные общедоступные библиотеки и музеи Московской области и Республики Татарстан.