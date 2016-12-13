Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность уплаты налогов через отделения банков, их терминалы, организации почтовой связи при отсутствии банков, а также с помощью сервисов на портале государственных услуг и портале Федеральной налоговой службы.

Граждане, являющиеся пользователями «Личного кабинета налогоплательщика» (а это свыше 572 тысяч граждан), имеют возможность уплатить налоги непосредственно в «личном кабинете» с помощью онлайн-сервисов ряда банков-партнеров Федеральной налоговой службы. Таковых на сегодняшний день более 25, сообщает пресс-служба УФНС по РТ. В этом списке и два татарстанских банка.

Теперь платить налоги татарстанцам будет комфортнее и проще.