Депутаты Казанской городской Думы на XII сессии приняли главный документ города - бюджет на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов. По признанию мэра Ильсура Метшина, он жесткий, но реальный и выполнимый.

В новом бюджете доля расходов, приходящихся на социально-культурную сферу, составит 75%. Эти средства пойдут на образование, социальную политику, здравоохранение, культуру, спорт. Доходная часть бюджета спрогнозирована в объеме 19,5 млрд рублей и включает в себя налоговые и неналоговые доходы, а также межбюджетные трансферты. Основными источниками налогового дохода остаются налог на доходы физических лиц, земельный налог и налог на совокупный доход.

Почти 2,5 млрд рублей, заложенных в доходную часть бюджета города, это доход от использования находящегося в муниципальной собственности имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов и иные доходы.

В бюджете 2017 года сохранены школьные компенсационные выплаты по питанию, компенсации части родительской платы многодетным семьям за услуги детских дошкольных учреждений, доплаты родителям, взявшим на воспитание ребенка в приемную семью, другие социально значимые и первоочередные расходы.

На XII сессии Казгордумы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет столицы РТ на 2016 год. Это обусловлено изменением финансовой помощи, выделяемой из бюджета Татарстана бюджету города, - она увеличилась без малого на 1,8 млрд рублей. Деньги направят на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, выплаты стимулирующих надбавок и грантов работникам учреждений социально-культурной сферы и т. д. Учитывая изменения, общий объем бюджета по доходам составит почти 21,3 млрд рублей, по расходам - 22,4 млрд рублей. Дефицит составит 1,8 млрд рублей, финансироваться он будет из остатков средств на начало года.