На XII сессии Казанской городской Думы депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития Казани до 2030 года. Мэр Казани Ильсур Метшин, представивший проект, рассказал, что надо сделать, чтобы в последующие 15 лет продолжался экономический рост и город стал еще более комфортным для проживания.

Напомним, первый проект Стратегии социально-экономического развития города принят в 2003-м, он был рассчитан до 2015 года. За годы, которые прошли после его принятия, в Казани произошли большие изменения в лучшую сторону, отметил мэр города. Все задачи, которые были поставлены в первом плане Стратегия-2015, выполнены, а по некоторым позициям и перевыполнены. Столица Татарстана прочно входит в тройку лучших городов России по многим показателям, в том числе и по качеству жизни.

Как и в первом плане Стратегии социально-экономического развития Казани, в разработке Стратегии-2030 активное участие принимали жители города. Участвуя в интернет-опросах на официальном портале мэрии, они внесли почти 900 предложений, многие из которых были учтены при составлении документа. В нем сформулированы 18 целей, которые разбиты по 7 направлениям конкуренции. Для их достижения предложены 42 задачи, по каждой из которых определены краткосрочные и долгосрочные направления действий, по самым важным из них установлены индикаторы для контроля выполнения.

В Стратегии-2030 приоритеты социально-экономического развития Казани опираются на три группы критериев: ценности жителей города, приоритеты развития Татарстана, передовая мировая практика и урбанистические ценности. Все аспекты социально-экономического развития города рассматривались в разрезе трех направлений: «Человеческий капитал», «Экономика и управление», «Пространство, инфраструктура и экология».

По задумке разработчиков Стратегии-2030 один из главных его проектов - это проект «Казань-2030 - территория здоровья». Он включает в себя дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры и совершенствование системы управления качеством услуг в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, организацию общественных пространств, в том числе зон отдыха и зон физической активности, доступных для маломобильных граждан.

К 2030 году в два раза планируется увеличить объем инвестиций в экономику города. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте вырастет до 50%, доля выпуска инновационной продукции - до 30%, а туристический поток увеличится до 5 млн человек. Кроме того, планируется на 75% увеличить валовой территориальный продукт на душу населения, довести обеспеченность жильем до 30,5 кв. м на одного жителя и увеличить доходы населения в два раза.

К 2030 году городские власти планируют уменьшить на городских магистралях поток частного транспорта. Для создания комфортного жизненного пространства запланировано создание единого зеленого пешеходного каркаса и изменение городских приоритетов - от частного автомобиля в сторону комфортного общественного транспорта.

За 15 лет наш город должен заметно позеленеть, пополниться новыми деревьями и кустарниками. Мэрия планирует увеличить долю площади зеленых насаждений до 40%. Работа по выводу из центра города промышленных предприятий будет продолжаться.

В Стратегии-2030 ставки делаются на креативные индустрии. По словам Ильсура Метшина, интернет и компьютерные технологии, кино, исполнительское искусство, музыка, изобразительное искусство, галерейный бизнес, мода, издательское дело, реклама, дизайн, архитектура, культурный туризм должны составлять около 12% от валового территориального продукта Казани и обеспечивать 15% от общего количества рабочих мест.

К 2030 году Казанская агломерация должна стать единым связанным пространством, что предполагает единое планирование с соседними муниципальными районами. Город уже выходит за свои границы, жилые дома возводятся за его чертой.

Необходимо обеспечить эти районы общественным транспортом, создать единую транспортную систему.

- У Казани к 2030 году будет устойчивый экономический рост, она должна стать лидером полюса роста Волга - Кама, - говорит Ильсур Метшин. - Наш город - это территория здоровья, удобная и комфортная для жизни. Город активных, ответственных и креативных людей, открытой власти и безопасной городской среды. Город, куда хочется приехать и где интересно жить каждый день людям разных поколений.