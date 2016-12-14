Необычное событие произошло вчера в мечети Кул Шариф - пара из Индонезии заключила там свой брак (никах). Как признаются супруги, они выбрали казанскую мечеть из десяти самых красивых храмов мира.

Красавица Анггитасари Мумпуни всегда мечтала о пышном бракосочетании, а ее возлюбленный Захди Вафа (Альди) хотел провести скромный обряд в мечети. Тогда пара решила пойти на компромисс - молодые нашли список из десяти самых красивых мечетей мира и единогласно выбрали Кул Шариф в Казани. Примечательно, что ранее они никогда не были в России. Влюбленные лишь знали, что в Татарстане проживают мусульмане, это было для них важно. Прочитав информацию в интернете, нашли некоторое культурное сходство между жителями Индонезии и Татарстана.

- Впервые индонезийская пара решила сочетаться браком в Татарстане. Это важное событие как в истории Индонезии, так и, надеюсь, в истории России. Обычно россияне приезжают сочетаться браком к нам на остров Бали, к чему мы уже привыкли. Кроме того, такое событие важно в сфере туризма. Теперь жители Индонезии помимо Москвы и Санкт-Петербурга будут приезжать и в Казань. Здесь невероятно красиво. Возможно, и жителей Татарстана привлечет наша страна.

Признаться честно, я удивился, когда месяц назад ко мне пришла молодая пара и сказала, что хочет сочетаться браком в Казани. Как видим, это вполне реально. Я верю, что это еще больше укрепит наши связи с Россией, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди.

На бракосочетание в Казань вместе с молодыми приехали их родственники. Разумеется, всем им пришлось хорошенько утеплиться: надеть шубы, натянуть шапки и повязать шарфы. А объемные перчатки невесты, пожалуй, удивили бы даже россиян.

На перелет из Индонезии в Казань в общей сложности ушло около 18 часов. Но это не помешало гостям торжества взять с собой даже совсем маленьких детей. Обязательное условие для проведения никаха - наличие свидетелей. Ими могут быть двое мужчин, одним из которых стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди. Приехал поздравить молодых и министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

- Для меня большая честь побывать на никахе индонезийцев в мечети Кул Шариф. Это невероятно красивое торжество. Приятно сидеть с такими воспитанными и терпеливыми людьми. Даже грудные дети внимательно следят за всем происходящим. Нам, татарстанцам, стало теплее от ваших взглядов. Желаю навсегда сохранить это душевное тепло, - обратился к супругам Айрат Сибагатуллин.

Невозможно оторвать взгляд от этой красивой пары. А мужчина, пожалуй, показал пример всем присутствующим, как нужно заботиться о своей супруге. Захди Вафа (Альди) придерживал подол платья любимой, чтобы она не споткнулась, поднимаясь по лестнице, а также помог ей снять туфли, перед тем как зайти в молельню. Без сомнения, в семейной жизни он будет носить свою супругу на руках.

- Мы решили сочетаться браком через год после знакомства. Как и многие другие современные пары, мы познакомились в социальных сетях, - улыбаясь, рассказывают Анггитасари Мумпуни и Захди Вафа (Альди). - Для нас проведение никаха в Казани очень значимо. На наш взгляд, здесь находится самая красивая мечеть во всем мире. В наших нарядах не осталось почти ничего традиционного от народных костюмов индонезийцев, потому что мы подогнали их под погодные условия.

Супруги отметили, что сразу же после церемонии отправятся в свадебное путешествие в Финляндию. Наверное, лето круглый год тоже надоедает.