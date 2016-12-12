Мужчина проигнорировал требования временного управляющего, после чего в дело вмешалась прокуратура.

В Тюлячинском районе по инициативе прокуратуры оштрафован руководитель предприятия-должника. Мужчину подвергли наказанию за неисполнение требований временного управляющего, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В сентябре 2016 года временный управляющий направил в адрес руководителя ООО «Поволжская судоходная компания» Марата Шарипова письменные запросы о предоставлении учредительных документов предприятия, свидетельства о регистрации, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, паспорта самоходных механизмов, паспорта транспортных средств, сведений о задолженности по налогам и зарплате. Однако требования управляющего были проигнорированы.

В связи с неисполнением требований временный управляющий обратился за помощью в прокуратуру, сотрудники которой провели проверку исполнения законодательства о банкротстве. По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора ООО «Поволжская судоходная компания» Марата Шарипова административное дело.

Мировой суд назначил Марату Шарипову наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства.