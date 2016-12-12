В марте этого года Татарстан всколыхнула информация о молочном фальсификате на рынках и в магазинах республики. Как сейчас обстоит дело с недоброкачественными продуктами и услугами, рассказала побывавшая в гостях у редакции руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

- Марина Александровна, на что чаще всего жаловались татарстанцы в этом году?

- С начала года в наше управление поступило около 10 тысяч обращений, примерно столько же, сколько и в прошлом году. Причем число обращений, касающихся защиты прав потребителей, снизилось на 6% по сравнению с прошлым годом, в то время как обращений относительно санитарно-эпидемиологического благополучия стало больше на ту же цифру. Как показывает статистика, треть этих обращений касается размещения пекарен, предприятий общественного питания, магазинов на первых этажах жилых домов.

Жильцов волнуют (и вполне оправданно) превышение уровня шума, вибрации, нарушение вентиляции при размещении в их доме таких заведений. Вот, казалось бы, предприниматель решил устроить на первом этаже пекарню. И теперь запах пирогов круглосуточно стоит в квартирах жильцов всего дома. А ведь по нормативам вентиляция у пекарен должна быть выведена на конек крыши и изолирована от вентиляции жилого дома. При проверке часто выявляется несоблюдение этого требования.

- Ваши действия в этом случае?

- Если раньше мы выписывали штрафы и выдавали предписание на устранение нарушения, то сейчас вынуждены сразу выносить постановление о запрете деятельности и подавать материалы в суд. Потому что предприниматели, действуя изощреннее, в момент выдачи предписания зачастую перерегистрировали фирму на другое юридическое лицо. Получалось, что мы выдали предписание одному юрлицу, а оно уже фактически стало другим.

- Стало ли меньше в этом году в Татарстане фальсификата молочной продукции?

- Нашим управлением в этом году в этой части была проведена большая работа. Нынче мы уже отобрали для проверки в 4 раза больше образцов молочной продукции, чем за весь прошлый год, проверили на этот предмет 18 крупных торговых сетей республики. Надо сказать, доля фальсификата на прилавках республики по сравнению с прошлым годом снизилась с 25 до 6%.

- Какую продукцию подделывают чаще всего?

- Если говорить о молочной продукции, то чаще всего подделывают сливочное масло, сыр, реже - творог, сметану, пастеризованное и сгущенное молоко, кефир. Вопреки расхожему мнению, определить фальсификат на вкус невозможно. Более того, многие отмечают, что сыр с добавлением растительных компонентов получается более сливочным, вкусным. Если сливочное масло содержит растительную часть, оно должно называться спредом, а никак не маслом! В этом году мы обязали все торговые сети выделить отдельные прилавки для масла, спреда, творога, творожного продукта и другой продукции, чтобы предприниматели не вводили в заблуждение потребителей.

Настороженность у потребителя должны также вызвать низкая цена продукта, его продажа в несанкционированных местах, расфасованная продукция без фирменной упаковки, этикетки. Я сама чаще всего покупаю продукцию местного производителя, поскольку более уверена в ней, и другим советую. В этом случае меньше вероятности нарваться на подделку. И такая продукция более свежая, так как короткое плечо доставки - путь от производителя к потребителю.

- С марта этого года начал свою работу и набирает обороты онлайн-портал Роспотребнадзора zpp.rospotrebnadzor.ru. Чем он полезен потребителю?

- Главная ценность портала - это раскрытие информации о результатах проверок потребительских товаров в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям». На сайте можно найти производителей любой некачественной продукции. Эта информация полезна как физическим лицам, так и учреждениям, осуществляющим закупки. Руководители школ, детских садов найдут здесь информацию обо всех «плохишах», которые засветились на рынке с такой продукцией.

К тому же портал работает оперативно: информация о некачественном продукте вводится в течение 24 часов с момента выявления.

- Когда потребитель рискует, приобретая те или иные продукты?

- Например, покупая летом молоко в мелкой торговой сети. Но здесь производитель не виноват, дело в доставке. Зачастую предприниматели, экономя на транспорте, развозят продукцию в багажнике своей легковой машины без соблюдения температурного режима. Или вот любимое многими суши. Все знают, что блюдо готовится без термической обработки и при его изготовлении задействовано много человеческого труда. Заказывая суши на дом, многие даже не задумываются, где и кем продукт был сделан. Вполне возможно, что и в гараже без соблюдения санитарных норм. Другой «загрязненный» по этой же причине продукт - шаурма. Представляете, как-то покупатели прислали в управление фото шаурмы с опарышами!

Потребитель рискует, покупая баночки с соленьями у частных лиц, - тут велик риск заболеть ботулизмом. Да и на распродажах порой реализуют товар с уже истекающим сроком годности.

- Посоветуйте нашим читателям: что делать, если случилось отравление?

- Обязательно нужно зафиксировать факт отравления - обратиться в медучреждение, взять справку, например, о наличии острой кишечной инфекции. Обязательно сохранить товарный чек с информацией о торговой точке, общепите, где покупали продукцию. Только так их можно по всей строгости привлечь к ответственности.

- Марина Александровна, какие непродовольственные товары и услуги сейчас в зоне риска?

- В последнее время в Российской Федерации увеличилось число пострадавших водителей при использовании «незамерзайки», содержащей метанол. Эту жидкость, как выяснилось, они покупали не в торговой сети, а вдоль дорог. Последствия такой покупки печальны, вплоть до пожизненной слепоты.

Увеличилось число обращений по невыполнению обязательств по доставке мебели, медицинским услугам. В зоне риска и частные детские сады. Зачастую эти учреждения, маскируясь под досуговые центры, центры развития, уходят от закона: мол, это не детсад, дети находятся у нас кратковременно. Потому что пребывание детей в учреждении более 4 часов подразумевает организацию горячего питания, дополнительных условий. В частных детсадах бывает (вопреки заявленному) и большая скученность детей в группах, а это риск возникновения воздушно-капельной инфекции. Так, недавно в одном частном детсаду была зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции.

- Как можно получить консультацию специалистов Роспотребнадзора?

- В рабочие дни у нас функционирует общественная приемная по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, 30. Ежемесячно мы принимаем около тысячи человек. Консультацию специалиста можно получить по телефону «горячей линии» 236-94-11. С недавнего времени специалисты управления проводят онлайн-консультирование в социальных сетях - в «Твиттере» и в группе «ВКонтакте». Удобство и быстроту таких консультаций оценили многие пользователи, особенно молодое поколение, например, при покупке различных электронных гаджетов.

- В чем главная проблема нынешнего потребителя?

- В том, что при обнаружении некачественного товара или услуги большинство пытаются решить проблему устно, в то время как нужно сразу писать претензию в магазин. Поверьте, как только вы начнете писать претензию, в половине случаев руководство магазина пойдет вам навстречу. Если потребитель недоволен решением вопроса, то нужно обратиться к нам. К счастью, наблюдается тенденция к увеличению досудебного регулирования вопросов - примерно на 20% в год. В случае же судебного разбирательства специалисты нашего управления помогают бесплатно составить исковую претензию.

- Одно из направлений работы управления - проблема детской безопасности в интернете...

- Роспотребнадзор осуществляет контроль за наличием специального знака возрастного ограничения на информационной продукции. Это знаки 0+, 6+, 12+, 18+, нанесенные на печатную продукцию, книги, газеты, журналы, диски с фильмами, музыкой, компьютерными играми. В полномочия Роспотребнадзора входит и экспертная оценка сайтов в интернете с целью выявления страниц, содержащих информацию о способах совершения самоубийства, призывы к его совершению, пропаганду употребления наркотиков или алкоголя. К сожалению, гражданская позиция в этом вопросе пока остается малоактивной, а ведь только совместными усилиями можно защитить наших детей от той опасности, что таится в интернете.

Нашими специалистами созданы памятки по безопасному интернету, которые мы раздаем школьникам, проводятся мероприятия в школах. Кроме того, в семье, я считаю, должен быть и родительский контроль. Поэтому я никогда не жалею времени на общение со своими детьми. Мой сын в 16-летнем возрасте сидит за компьютером лишь полчаса в день. А когда не хочет читать художественную литературу, я ему напоминаю: «Люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые смотрят телевизор».