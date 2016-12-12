В рамках акции «Подари подписку - 2017» подписку на «Казанские ведомости» оформил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан полковник полиции Вадим Костюнин.
- Чтение занимает одно из главных мест в моей жизни. Меня интересует, что происходит в Казани и Татарстане. Подробную информацию о знаковых событиях в республике мне предоставляет газета «Казанские ведомости», и я всегда с нетерпением жду нового номера. В газете найдется информация на любой вкус. Меня, например, привлекает деловой выпуск издания, который выходит по средам. Если я хочу получить разностороннюю информацию, то мой выбор - газета «Казанские ведомости», - сказал Вадим Костюнин.
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