Вчера на прошедшей сессии Казанской городской Думы депутаты и приглашенные гости присоединились к республиканской акции «Подари подписку - 2017», инициированной АО «Татмедиа».
В числе первых акцию поддержал Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполнительного комитета Казани - председатель комитета внешнего благоустройства. В свой день рождения он оформил подписку на «Казанские ведомости» в подарок социальному учреждению на первое полугодие 2017 года:
- Подписал Набережночелнинский пансионат для ветеранов войны и труда, тем более что я вырос в этом городе. Газета нужна и полезна людям пожилого возраста. Рад, что теперь из нее они будут узнавать новости Казани и всей республики. Я сам читаю электронную версию «Казанских ведомостей». Старшему же поколению привычнее бумажная версия, то, что можно подержать в руках и полистать.
К акции присоединился и депутат Казанской городской Думы Эмиль Хуснутдинов, также отмечавший вчера свой день рождения:
- Знаю, что ветераны нуждаются в свежей и доступной информации. Одиноким людям очень важны общение, советы. Газету «Казанские ведомости» знаю давно. И, думаю, она будет полезна для подопечных специального дома «Ветеран», которые теперь будут читать свежую прессу три раза в неделю. Сам привык читать газеты, надеюсь, и ветеранам это принесет радость.
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