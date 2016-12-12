В числе первых акцию поддержал Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполнительного комитета Казани - председатель комитета внешнего благоустройства. В свой день рождения он оформил подписку на «Казанские ведомости» в подарок социальному учреждению на первое полугодие 2017 года:- Подписал Набережночелнинский пансионат для ветеранов войны и труда, тем более что я вырос в этом городе. Газета нужна и полезна людям пожилого возраста. Рад, что теперь из нее они будут узнавать новости Казани и всей республики. Я сам читаю электронную версию «Казанских ведомостей». Старшему же поколению привычнее бумажная версия, то, что можно подержать в руках и полистать.