Погода в декабре этого года отличается особой переменчивостью: то синоптики предупреждали о резком понижении температуры воздуха до 22 - 27 градусов мороза, то, наоборот, отмечалось потепление, а затем снова возвращались холода.

Сильный ветер сменялся мокрым снегом, отчего на дорогах образовывались заносы и гололедица. А покрытые льдом тротуары прибавили работу травматологам. Как же сказываются капризы природы на здоровье казанцев? Стало ли больше вызовов скорой помощи? С этими вопросами «КВ» обратились к специалистам.

- Погодные изменения наиболее остро ощущают люди, страдающие хроническими заболеваниями. Резкое понижение или повышение температуры воздуха, перепады атмосферного давления ухудшают самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже усиление ветра может вызвать боли в суставах, головные боли, головокружение, быструю утомляемость, ломоту в пояснице и так далее. Резкое похолодание может привести к спазму сосудов, что становится причиной гипертонического криза, стенокардии, - рассказывает заместитель главного врача по медчасти МУЗ «Клиническая больница №2» кандидат медицинских наук Зульфия Фатыхова. - Для тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, трахеит), особенно опасны низкие температуры воздуха. Зимой резкие метеоизменения прежде всего «бьют» по легким и сердцу. В такие дни рекомендуется меньше выходить на улицу, а также держать под рукой все необходимые лекарственные препараты.

Резкого подъема звонков в неотложку от жителей города пока не отмечается. Так, с 28 ноября по 4 декабря Станция скорой медпомощи Казани приняла 8454 вызова. 159 обращений были связаны с инсультами, 27 - с инфарктами. За минувшую неделю, с 5 по 11 декабря, число вызовов скорой помощи Казани увеличилось на 374 и составило 8828. Из них 7121 пришлось на различные заболевания. В частности, 152 раза медики выезжали на инсульты и 50 раз на инфаркты.

- Увеличилось число обращений по сезонным заболеваниям - ОРВИ, ОРЗ. Особенно много звонков к нам поступает по воскресеньям и в праздники, когда детские поликлиники не работают. В эти дни нагрузка на Скорую, конечно, вырастает. А вот по инфарктам и инсультам сильного увеличения обращений пока мы не отмечаем, - отметила заведующая оперативным отделением Станции скорой медицинской помощи Казани Татьяна Ликотурнова.

Также она добавила, что работу неотложке прибавляют ложные вызовы. Медики приезжают по месту обращения, а люди заявляют, что скорую не вызывали. К сожалению, в день бывает около двух-трех подобных звонков.