Есть недуги, с которыми больные стараются подольше не обращаться к врачу, стесняясь сказать о своей проблеме. Но, как известно, справиться с болезнью легче на начальной стадии, а не когда страдания становятся невыносимыми, как в случае с геморроем. Не зря его упоминают, когда хотят сказать о чем-то мучительном.

О причинах и симптомах этого заболевания, а также о современных методах лечения рассказывает врач высшей категории ЛДЦ «Казанская клиника», колопроктолог Надежда Цышевская.

- Надежда Ивановна, насколько распространенным заболеванием является геморрой?

- Геморрой - заболевание, связанное с патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен, образующих узлы в анальном канале прямой кишки, их тромбозом, воспалением. Это самое распространенное колопроктологическое заболевание, которым страдают в среднем 12 человек из 100, а его удельный вес среди болезней прямой кишки составляет около 40 процентов.

Геморрой встречается и у мужчин, и у женщин. Но осложнения чаще возникают у мужчин, так как женщины обычно при первых симптомах обращаются к врачу.

- От чего возникает этот недуг?

- Можно назвать множество факторов, которые приводят к геморрою. Прежде всего это запоры - они увеличивают давление в прямой кишке, вызывая приток крови к геморроидальным узлам. Геморрой может возникнуть после беременности и родов. Способствует заболеванию длительное пребывание в сидячем положении и малоподвижный образ жизни, так как это приводит к застою крови в малом тазе. Играют роль и наследственные факторы.

Злоупотребление алкоголем может вызвать геморроидальное кровотечение. При чрезмерных физических нагрузках и поднятии тяжестей может произойти выпадение геморроидальных узлов.

Острая и пряная пища вызывает раздражение в анальной области. Воспалительные и опухолевые процессы в кишечнике и печени, развитие инфекции также могут стать причиной геморроя.

- Какими симптомами проявляется геморрой?

- В большинстве случаев геморрой развивается постепенно. Сначала появляется чувство зуда, жжения, тяжести в области заднего прохода, боли и запоры. Наблюдается выделение слизи, вздутие живота. Затем боли усиливаются, возникает геморроидальное кровотечение, происходит выпадение геморроидальных узлов.

На начальных стадиях болезни узлы легко вправляются, но затем они постоянно находятся снаружи.

- Чем опасен геморрой, если его не лечить?

- В запущенных случаях могут развиться осложнения острого геморроя: массивные кровотечения, отек анального отверстия, гнойный парапроктит (гнойное воспаление клетчатки), некроз (омертвение) тканей геморроидального узла. Признак начала некроза: узлы становятся черными. При этом особенно опасны попытки самостоятельно вправить узлы обратно в прямую кишку, так как есть риск заражения крови. Удаление омертвевших тканей производится в условиях стационара.

Следует помнить, что симптомы геморроя могут быть и первыми признаками рака толстой кишки. Поэтому нельзя упускать наиболее эффективный момент для лечения такого страшного заболевания.

- Возможно лечение геморроя без операции?

- Выбор амбулаторных методов или хирургического лечения зависит от стадии и тяжести заболевания. Консервативная терапия помогает снизить частоту ежегодных обострений, их тяжесть и продолжительность. Применяют ее на начальной стадии хронического геморроя и при остром течении заболевания в более поздних стадиях.

Непременным условием успешного лечения геморроя является нормализация деятельности пищеварительного тракта.