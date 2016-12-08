Я много лет проработала на Севере. Недавно вернулась на свою родину - в Казань. Могу ли рассчитывать на досрочную пенсию?

Лилия

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также ранее работавшим в таких районах, независимо от места нынешнего проживания предоставлено право:

- на досрочное назначение страховой пенсии по старости;

- на увеличение фиксированной выплаты к одному из видов страховой пенсии: по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется:

- мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно.

Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за 9 месяцев работы в районах Крайнего Севера.

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) на 4 месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах.

Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющим необходимый для досрочного назначения страховой пенсии по старости страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ, возраст, установленный для досрочного назначения указанной пенсии, уменьшается на 5 лет;

- женщинам, родившим двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях;

- мужчинам по достижении возраста 50 лет, женщинам по достижении возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.

Как учитывается «северный» стаж при назначении пенсии?

При определении права на досрочную страховую пенсию по старости «северный» стаж рассчитывается в календарном порядке, то есть без применения льготного исчисления. Такой же порядок исчисления «северного» стажа применялся в соответствии с ранее действовавшим законодательством, включая пенсионное законодательство СССР.

В случае осуществления оценки пенсионных прав по состоянию на 1.01.2002 с применением пункта 3 статьи 30 Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ периоды работы на Крайнем Севере включаются в общий страховой стаж в календарном порядке.

Если оценка пенсионных прав по состоянию на 1.01.2002 по выбору застрахованного лица осуществляется с применением пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ, то периоды работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, включаются в общий страховой стаж в полуторном размере. При этом к расчетному размеру страховой пенсии применяются ограничения, предусмотренные данным пунктом.

Во всех случаях оценка пенсионных прав гражданина осуществляется с учетом положений гражданина по наиболее выгодному для него варианту.