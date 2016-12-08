Подскажите, как перевести свои средства пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ?

Марсель Гараевич

Уважаемый Марсель Гараевич, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, необходимо не позднее 31 декабря текущего года подать соответствующее заявление о переводе средств пенсионных накоплений. Бланк заявления находится на официальном сайте Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru/.

Подать заявление можно лично в клиентскую службу территориального органа ПФР или через многофункциональный центр (МФЦ), по почте, а также через портал www.gosuslugi.ru.

При обращении в территориальный орган ПФР либо МФЦ нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. После перевода средств пенсионных накоплений в выбранный вами пенсионный фонд он становится вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в части формирования средств пенсионных накоплений, то есть после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопления вам будет та организация, которую вы выбрали.

Более подробную информацию можно получить, оставив свой вопрос на официальной страничке управления ПФР в Советском районе г. Казани ВКонтакте https://vk.com/pfr_sovet.