Я пенсионерка. Недавно поступила на работу, но обнаружила, что из моей пенсии удержали определенную сумму. Законно ли такое удержание?

Гузель Хасановна

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани ответили, что пенсионные выплаты устанавливаются гражданам при наличии у них права на определенный вид пенсии. Однако бывают случаи, когда такое право ими теряется, а пенсионеры своевременно не извещают органы ПФР об изменении обстоятельств. К ситуациям, влекущим за собой изменение размера пенсии или ее полное прекращение, относятся:

- изменение количества иждивенцев;

- смерть получателя назначенной выплаты;

- снятие группы нетрудоспособности (инвалидности);

- поступление на работу или регистрация в органах службы занятости неработающего гражданина, ухаживающего за нетрудоспособным;

- призыв в армию.

Удержания осуществляются из величины установленной страховой выплаты и фиксированной суммы с учетом повышений.

Законом установлен предел, который может быть вычтен:

- не более 20% на основании решений территориальных органов ПФР;

- не более 50% на основании исполнительных листов;

- не более 70% на основании решений судов.

Граждане, которые не согласны с принятыми решениями органов ПФР о взыскании сумм, выплаченных сверх положенного, могут обратиться в суд.

В случае прекращения выплаты пенсии до погашения долга по суммам, уплаченным излишне, оставшиеся по задолженности денежные средства взыскиваются в судебном порядке.