Я ухаживаю за престарелой мамой, поэтому не работаю. Недавно мне предложили трудоустроиться. Если я стану работать, надо ли об этом уведомить Пенсионный фонд и как это можно сделать?

Ринат

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, в «личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России доступна новая услуга: «Подать заявление об изменении статуса занятости». Теперь граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.

Необходимость внедрения данного сервиса связана с тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от того, работает получатель или нет.

Речь идет, в частности, о пенсиях за выслугу лет работников летно-испытательного состава, федеральных государственных гражданских служащих и космонавтов, социальной пенсии по старости, выплате неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, социальной доплате к пенсии.

Необходимо при этом отметить, что данная опция не связана с процедурой перерасчета страховой пенсии после прекращения трудоустройства. Пенсии уволившихся граждан индексируются, как и прежде, на основании данных ежемесячной отчетности работодателей.

Кроме того, в «личном кабинете» расширены услуги для граждан, проживающих за границей, пенсии которым ПФР выплачивает по месту их жительства за рубежом. Если раньше живущие за рубежом российские пенсионеры могли заказать справку о размере назначенной пенсии и справку о фактически произведенных выплатах, то теперь информацию о назначенной пенсии и фактических выплатах можно выводить на экран в режиме онлайн.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, нужно использовать логин и пароль, указанные при регистрации.