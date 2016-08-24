Недавно в компании друзей у нас произошел небольшой спор. Одна приятельница посетовала, что в школе, где учится ее сын, заставляют покупать дополнительную литературу. Дескать, учебников и так полно, а тут еще деньги приходится тратить.

Другой мой товарищ на это возразил, что иногда новый учебник бывает совсем не лишним в образовательном процессе. В общем, аргументы посыпались с обеих сторон, но согласие в этом вопросе так и не было достигнуто. Тогда-то нам и пришла в голову простая мысль: узнать мнение самих школьников. Расспросив своих детей, племянников, братьев и сестер, мы поняли, что их доводы нередко разнятся с позицией взрослых.

Учебники, дополнительная литература, канцелярские товары

Здесь школьники высказались почти единогласно. Практически все сказали, что новые учебники - это очень даже хорошо, но покупать их на каждого ученика не имеет смысла, достаточно одного экземпляра на 2 - 4 человек. А вот относительно рабочих тетрадей с заданиями почти все высказались против. При этом школьники пояснили, что за весь учебный год им задают выполнить не больше десятка заданий из рабочих тетрадей, а покупать их приходится по полной стоимости.

Некоторые при этом добавляли, что, если учитель считает нужным давать дополнительные задания, не входящие в учебник, он может найти их в интернете и распечатать.

Многие отметили, что было бы неплохо скинуться на канцтовары, которые лежали бы в школьных кабинетах. Нередки ситуации, когда ученик теряет или забывает ручку, да и чистая тетрадь бывает очень даже кстати.

Мебель и бытовые удобства

А вот обновление мебели в школьных кабинетах учащиеся назвали бесполезной тратой денег, дескать, парт вполне достаточно. Относительно косметического ремонта прозвучало мнение, что в учебном помещении должно быть тепло и светло, а остальное не так важно. Но большинство все же решили, что в красивых кабинетах и заниматься приятнее.

Разделились мнения насчет кулеров с водой. Часть ребят говорили, что они должны стоять в каждом кабинете, другие считали, что можно дойти и до столовой. Тут я, честно сказать, слушал их с улыбкой. В нашем детстве источником питьевой воды еще были водопроводные краны.

Экскурсии и прочие культурные мероприятия

Признаться, ожидал негативных оценок со стороны школьников по этому пункту. Но нет, большинство ребят весьма положительно отозвались о возможности вместе с классом выбраться в музей или театр. Только с одним но. А именно: при условии, что детям дадут возможность выбирать самим, куда они хотят сходить. Здесь многие взрослые возразят, что вряд ли школьники предпочтут пойти, например, на спектакль по классическому произведению, посмотреть который им было бы полезно. И тоже будут правы. Но, думаю, во всем должна быть мера. Потому что уж слишком хорошо помню, как во втором классе нас водили на балет «Лебединое озеро». Для тех, кто не видел его: он длится почти три часа. Не знаю, в чью светлую голову пришла такая интересная мысль, но, пожалуй, соглашусь с мнением, что нужно учитывать и интересы детей.

Охрана

Несмотря на уверения родителей, что охрана в школах необходима для обеспечения безопасности детей, наши школьники единогласно высказались о ее бесполезности. Одни говорили, что их охранник отрывается от телефона лишь для того, чтобы покурить. Другие считают, что их секьюрити находится в том почтенном возрасте, когда сам нуждается в охране.

Зато многие положительно отозвались о возможной установке видеонаблюдения в школьных помещениях. Кража среди учеников - ситуация неприятная. Но, к сожалению, это не исключается, а многие родители в наши дни разрешают своим детям брать в школу дорогую электронику.

Подарки

По поводу подарков на 23 Февраля и 8 Марта все высказались однозначно - мелочь, а приятно. А вот против подарков на дни рождения традиционно высказались те, чье появление на свет пришлось на летние месяцы. Объяснили они это тем, что чувствуют себя глупо, когда их поздравляют задолго до наступления дня рождения или, напротив, спустя несколько недель после него.

Неожиданно резко многие ребята высказались о подарках для учителей. Дескать, и здесь ученики вправе решать, кого из наставников поощрить. Впрочем, в этом вопросе я согласиться не могу никак. Вспоминается моя первая учительница Светлана Наильевна. Дамой она была строгой и принципиальной донельзя. Настолько, что вызывала недовольство не только у учеников, но и у родителей. Я и сам, признаться, в некоторых моментах натерпелся от нее. Дошло до того, что, когда наш класс завершал обучение в младшей школе, многие родители не хотели звать эту учительницу на выпускной. К счастью, до такого не дошло. Зато, когда мы оказались в пятом классе, новые преподаватели не могли надивиться, как хорошо подготовлены все ученики. Так что сейчас я, как и многие мои одноклассники, с благодарностью вспоминаю свою первую учительницу. К чему я все это рассказываю? А к тому, что дети часто не могут отделить строгость от злобы и вредности, подменяя понятия. Вряд ли они всегда могут объективно определить, кто из учителей заслуживает благодарности и подарков.

Выпускной

Каждый год приходится слышать об инициативах о запрете празднования школьных выпускных. Как по мне, глупости все это, ребята заслуживают немного веселья. И школьники, надо сказать, со мной согласны. Многие при этом уточнили, что будут рады и совсем скромному празднику, если ресторан не по карману родителям.

Все однозначно согласились, что выпускной должен быть запечатлен фотографом. Другое дело, что многие не согласны с выбором родителей, когда приглашенный ими профессионал снимает чересчур типовые, по мнению выпускников, фотографии. Вместо этого они предлагали провести необычные фотосессии, менее принужденные и более живые.

Кстати, разговоры со школьниками навеяли мне воспоминания о собственном последнем звонке, прошедшем больше десяти лет назад. Наш класс тогда скопил небольшую сумму и самостоятельно устроил шашлыки в одном из городских парков, пригласив всех своих любимых учителей. Пожалуй, мы никогда не видели их такими растроганными.