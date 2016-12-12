Настоящая леди всегда уверена в себе, но при этом и умеренна. Как достичь золотой середины и научиться хорошим манерам, «КВ» рассказала ведущий специалист в области этикета, преподаватель высшей школы элегантности «Светская школа» Ляйсан Атнабаева.

- Что должна знать настоящая леди?

- Настоящая леди сочетает в себе уверенность и умеренность. Главная черта - ум. Девушка может и не обладать какими-то академическими знаниями, но она должна уметь все анализировать - свое поведение и окружающую обстановку.

Настоящая леди знает правила светского, повседневного, делового, столового этикета, умеет правильно себя вести в любой ситуации. Важно учиться именно классическому этикету, потому что сейчас много разной литературы, информация в которой может сильно различаться.

- Получается, нет каких-то определенных незыблемых правил?

- Дело в том, что многие правила устаревают. Например, раньше мужчинам нужно было при встрече с девушкой целовать ей руку, сейчас это не всегда уместно. Конечно, есть незыблемые правила, но некоторые можно все-таки под себя подстраивать. Например, согласно правилам этикета есть ситуации, когда мужчина не должен пропускать девушку вперед. Это во время подъема и спуска по лестнице. Также в лифт мужчина должен заходить первым. Это связано с тем, что молодому человеку не следует пропускать девушку туда, где что-то неизвестное. Однако если женщина привыкла подниматься по лестнице впереди своего мужа, в этом ничего страшного нет - не стоит вести себя слишком чопорно. Тем не менее на важных мероприятиях все же нужно следовать нормам этикета.

- Какие нормы этикета чаще нарушаются в обществе?

- Нормы столового этикета и правила представления знакомых. Кажется, что столовый этикет сложный, но он создан для упрощения трапезы. Это касается не только столовых приборов, но и различных мелочей вроде локтей на столе или использования салфетки. Многие знают правила, но все равно ими не пользуются. Например, заправляют салфетку за воротник. Также вижу, что часто люди неправильно представляют друг друга. Просто перечислить имена недостаточно.

Необходимо дать небольшое описание, например, сказать, что мы вместе играем в теннис или дружим с детства. Это снимет психологический барьер и позволит быстрее и проще начать общение друг с другом.

- Какие знания этикета даются особенно сложно?

- Мало знать правила этикета, нужно их применять. Например, леди обязательно правильно отреагирует на хамство. В этот момент нужно либо отшутиться, либо улыбнуться. Порой девушки говорят, что они не могут себе это позволить, ведь последнее слово всегда остается за ними. Но, попробовав стать леди, понимают, что конфликтная ситуация вовсе не такая, если на нее не реагировать. Также многим сложно просто заговорить с незнакомыми людьми. Мы обычно ходим в театр вместе с подругами, молодым человеком или семьей. И на протяжении всего вечера общаемся только с этой небольшой группой. Но это неправильно! Правильнее будет подойти к незнакомцам и выразить свое мнение о спектакле. Только не быть назойливой и не показаться при этом странной. Пик элегантности - когда девушка может познакомиться с абсолютно любым человеком и одинаково понравиться и мужчине, и женщине.

- Раньше леди обязательно учили французскому языку и танцам. Нужно ли это современным девушкам?

- Обучение французскому - это дань школе благородных девиц. Сейчас он нужен для понимания аббревиатур или заимствованных слов. Например, на приглашениях на встречи может быть надпись RCVP - это аббревиатура, которая обозначает просьбу ответить на письмо. То есть нужно сообщить, придете ли вы на встречу или нет. Только после звонка будете в списке приглашенных гостей. Танцы нужны для грации и плавности движений. Например, согласно этикету девушка не должна подниматься и спускаться по лестнице, как 15-летний мальчишка, перепрыгивая три ступеньки. Леди должна слегка согнуть колени и держать голову прямо. Важно также наступать полной стопой. Движения леди всегда должны быть плавными и без резкости. Это важно и при жестикуляции.