На одной из пригородных баз отдыха нынешней весной прижилась крупная дворняжка с выводком щенков. Отдыхающие их подкармливали, а комендант базы позаботилась привить от бешенства - ведь рядом лес, дикие лисы захаживают.

Трудно придумать более трогательное существо, чем хорошенький щеночек. Ничейный, у крыльца дачного домика. Многие не прочь покормить, приласкать, заглянуть в глазки. «Усыновить» решаются редко. Из семи щенков за лето двое нашли себе хозяев, остальные к осени выросли, держались стаей. Окрестные жители продолжали подкармливать их, но, разумеется, летней сытости под боком у отдыхающих уже не было.

Как-то, уже в октябре, на базу приехал большой начальник, привез гостей на шашлыки. Конечно, на запах жаркого сбежались оголодавшие псы. Никому не показалось забавным, когда в самый разгар пикника они опрокинули шашлычницу и уволокли шампуры с мясом, а в воздухе остался отчетливый запах паленой шерсти. Уезжая, большой начальник раздраженно приказал коменданту избавиться от собак, иначе...

На следующий день комендант позвала старую суку, посадила перед собой и с полчаса втолковывала ей, что нужно уходить, уводить выводок и не возвращаться. Иначе всех убьют. Непонятно, каким образом псина поняла ее, но стая действительно сразу ушла и больше не показывалась на базе, где щенки родились и выросли.

Стая бродила по окрестностям, добывая пропитание на помойках и разбойничая понемножку.

Людей собаки не боялись, но и не было у них стремления прибиться к дому, обрести хозяев, сдерживать агрессивность. Совсем недавно стая ворвалась во двор жилого дома. На глазах у старенькой хозяйки собаки разорвали и сожрали ее любимую кошку. Когда хозяйка попыталась кошку спасти, искусали. У бабушки случился серьезный сердечный приступ.

А начиналось все так симпатично - с очаровательных щеночков, трогательно задранных хвостиков...

Что же делать? Не подкармливать бездомных собак? Да кто же устоит, глядя в голодные щенячьи глаза? Не позволять им приживаться рядом с людьми? Но в определенных условиях это оправданно. Я знаю несколько собак, не принадлежащих определенному хозяину, но живущих довольно благополучно под минимальной опекой окружающих. Они радуют людей своей приветливостью и не приносят никому неприятностей. По мере сил несут охрану, не позволяют крысам расплодиться.

Нельзя, чтобы собаки бесконтрольно размножались и сбивались в агрессивные стаи, где выходят из-под влияния человека. И первейшая техника безопасности при совместном существовании на одной территории - прививки, а затем стерилизация. По-другому никак.