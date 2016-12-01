Признайтесь, и у вас где-то хранится, дожидаясь своего часа, коробочка с запасом семян! И хотя до новой посевной осталось еще месяца полтора или два, сейчас самое время достать эту коробочку, перебрать пакетики, уточнить сроки годности семян, составить список необходимого и отправиться за покупками.

СТОИТ ЛИ ТОРОПИТЬСЯ? Во многих магазинах в конце года действуют скидки. Предложение заманчивое, но есть доля риска - чаще всего на распродажу поступает товар с истекающим сроком годности. Если семена тыквенных культур сохраняют всхожесть и через 6 - 8 лет после сбора (причем со временем их плодовитость только повышается), то срок хранения семян большинства культур ограничивается 2 - 4 годами. Чтобы купить свежие семена, стоит подождать - им еще предстоит пройти чистку, сушку и сортировку, а на это нужно время.

ГДЕ ПОКУПАТЬ? Всякий уважающий себя огородник знает, что приобретать семена следует в специализированных магазинах, которые дорожат своей репутацией. Как правило, там работают квалифицированные продавцы-консультанты, готовые ответить на любой вопрос, помочь в выборе сорта, рассказать об особенностях той или иной культуры, по первому требованию показать сертификат качества семян. А в случае неудачи покупатель может рассчитывать на возмещение ущерба (конечно, если он сохранит чеки и вскрытые пакетики).

ДЛЯ СЕЛЬЧАН И УВЕРЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. В магазинах мегаполиса приобрести семена не проблема. А что делать жителям небольших городков и сел? Объединяться и заказывать семена в интернете. Так можно сэкономить время и деньги. Хороший интернет- магазин семян отличается удобной навигацией, хорошо оформленным и структурированным каталогом, позволяющим выбирать товар по различным параметрам, предлагает несколько вариантов доставки и оплаты.

Всегда есть возможность задать вопрос менеджеру в случае необходимости. На сайте интернет-магазина должны быть контактные данные продавца: номера телефонов, адрес электронной почты, юридический адрес. Если этого нет, стоит задуматься и, возможно, поискать другой магазин.

Если вы, прельстившись скидкой, решите сделать предоплату через банк, не забывайте сохранять квитанцию: в случае каких-то недоразумений это единственная возможность доказать факт сделки. Не стоит забывать, что закон защищает потребителей вне зависимости от того, где сделана покупка. Ваши обоснованные претензии по качеству товара магазин обязан принять и удовлетворить.

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ. Пожалуй, единственная услуга, которую не может предоставить покупателям интернет-магазин, - пакетик с семенами нельзя подержать в руках до покупки. Но, может, это и к лучшему?

Нередко покупатель соблазняется яркой картинкой на пакетике и готов заплатить больше, поверив обещанию, что урожай будет невиданный, а плоды - великолепного вкуса. А между тем красивая обложка еще не гарантия успеха. На пакетиках с семенами должны быть указаны наименование, адрес и телефон фирмы-продавца, название культуры и сорта, масса (в граммах) или количество семян (в штуках). Должны присутствовать обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества, номер партии и срок реализации, инструкция по агротехнике.

Многие фирмы проводят дополнительную обработку материала, после которой он продается с соответствующей пометкой на пакетах. Хороши импортные семена в вакуумных пакетах. Жаль, они дорогие. Но того стоят! Некоторые фирмы продают семена в прозрачных пакетиках. Это удобно, потому что можно убедиться, что семена чистые, характерной окраски, одинакового размера, без признаков плесени. Наметанный глаз сразу отличит живую поверхность свежих семян от тусклой, безжизненной поверхности просроченных.

Часто решающим аргументом в пользу покупки очередного пакетика семян является название фирмы. Со временем методом проб и ошибок каждый хозяин определяет, какой из них стоит доверять.

СОРТ ИЛИ ГИБРИД? Семена гетерозисных гибридов (с пометкой F1) считаются более качественным посевным материалом. Выращенные из них растения достаточно устойчивы к неблагоприятным условиям и возбудителям болезней, выносливы и скороспелы. Одно плохо - не годятся для получения семян. Потомки гибридов наследуют родительские качества в самом непредсказуемом и чаще всего невыгодном сочетании.

Выращивая сортовые растения, можно в течение 3 - 5 лет получать «свои» семена, сохраняющие все основные признаки сорта. Но потом происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта и наступает пора отправляться в магазин за новыми семенами. Главное - действовать по плану и не накупить лишнего!

НЕ ЖАДНИЧАЙ! Очень часто, поддавшись основному инстинкту огородника, увлекшись картинками или воодушевившись описанием, мы покупаем семена спонтанно, а делать этого не стоит. Часть приобретенного разочарует, часть окажется явно лишней. Хотя бы потому, что указанный на пакетике срок годности применим лишь к запечатанному товару. Распакованные семена могут и не дать должной всхожести на следующий год, поскольку обеспечить семенам идеальные условия хранения дома трудновато. В результате наша запасливость может обернуться сплошными разочарованиями.