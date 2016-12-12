Вчера в 21.00 на 15 километре автодороги Алексеевское - Высокий Колок водитель автомобиля «Ниссан», 1968 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ДАФ». Пассажирка автомобиля «Ниссан», 1992 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля «Ниссан» был доставлен в больницу, сообщает УГИБДД МВД по РТ.
Утром того же дня в Бавлинском районе в 6.30 на 384 километре автодороги Казань - Оренбург - Акбулак водитель автомобиля ВАЗ-2107, 1970 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Водитель был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Пассажирка 1972 года рождения получила травмы.
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