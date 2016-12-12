Утром того же дня в Бавлинском районе в 6.30 на 384 километре автодороги Казань - Оренбург - Акбулак водитель автомобиля ВАЗ-2107, 1970 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Водитель был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Пассажирка 1972 года рождения получила травмы.