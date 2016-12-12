- Вы зачем отдыхать к нам в Беларусь едете? У вас что, в России своих комаров не хватает?

А мне отвечают:

- За тишиной едем!

Вот так на пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, прошедшей 17 ноября в Минске во Дворце независимости, Президент Республики Беларуси Александр Лукашенко с юмором, но точно обозначил интерес россиян к его стране. В этом году Беларусь в тринадцатый раз приняла 98 представителей региональных и федеральных изданий, теле- и радиокомпаний, блогеров из разных регионов России, чтобы ознакомить их с социально-экономическим развитием республики. Тринадцатый пресс-тур, организованный посольством Республики Беларуси и Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), в этом году впервые был с участием главных редакторов региональных средств массовой информации.

Зачем белорусы приглашают нас в гости?

На встрече с участниками пресс-тура в Посольстве Беларуси в Москве заместитель госсекретаря Союзного государства Иван Бамбиза сказал об этом так: «Нам очень важно было организовать ваше участие в пресс-конференции главы государства Лукашенко для того, чтобы граждане Российской Федерации могли воочию убедиться в том, что в Республике Беларуси очень доброжелательно относятся к своим братьям-россиянам, любят россиян, тесно взаимодействуют с российскими регионами по всем направлениям. Очень много сегодня делается, чтобы наши связи были реализованы и материализованы, потому что только через экономику можно обеспечить нам взаимное продвижение». В ходе пресс-туров демонстрируется это взаимодействие, благодаря Союзному государству оно было организовано в едином экономическом пространстве. Это дало Беларуси возможность в кризисных условиях не только держаться на плаву, а устойчиво развиваться. Беларусь и Россия когда-то договорились не разрывать экономические, социальные, культурные и чисто человеческие связи, и сегодня это помогает Беларуси преодолевать те кризисные явления, которые происходят в экономике всех стран мира.

Особое место в деятельности Высшего Государственного Совета Союзного государства занимают совместные белорусско-российские медиапредприятия: пресс-туры, семинары, форумы, которые формируют единое информационное поле. Для чего это нужно? Чтобы россияне и белорусы были в курсе, что происходит в их странах на самом деле, а не узнавали об этом лишь по «телеящику». Время от времени то один федеральный канал, то другой выливает ушат грязи на батьку Лукашенко. Выйти в телеэфир с опровержением невозможно. Белорусам такие цены заломили в Москве, когда они заикнулись о своем телеканале, что пришлось уйти восвояси. Вот и решили в республике взять в союзники региональную прессу. Расходы на прием пресс-туров принимающая сторона несет немалые, но в Беларуси понимают: информационная безопасность стоит гораздо дороже. По словам Бамбизы, белорусы очень благодарны российским региональным средствам массовой информации, потому что именно они не односторонне, а широко освещают сотрудничество между Беларусью и Россией, на конкретных примерах показывают, какую пользу от него имеют обе стороны.

Итак, как и на что держит курс ближайший сосед России Беларусь?

Переходим границу

Немного истории. После распада СССР в 1999 году дальновидные умы предложили создать Союзное государство России и Беларуси, что позволило поэтапно организовать единое пространство по многим важным для двух народов направлениям. В итоге дружеские, семейные связи двух братских народов не сильно пострадали. Чувствуешь это сразу, как только пересекаешь российско-белорусскую границу: пограничники не будят сонных пассажиров в купе поезда Москва - Гомель, чтобы заглянуть в их паспорта.

Каждый год маршруты для участников пресс-тура меняются. В 2016 году журналистский десант приняла Могилевская область - родина Президента Александра Лукашенко. Программа пресс-тура составлена хозяевами таким образом, чтобы за короткое время - всего четыре дня - мы получили представление о лучших объектах в системе образования, медицины, промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса.

В чудо-школе

Первым мы посетили микрорайон «Спутник» в Могилеве. Это молодой микрорайон, начал строиться в 2008 году. Его социокультурным центром стала новая средняя школа №45, в которой обучается 2120 человек, а занимаются с учащимися 224 педагога. В ходе экскурсии по школе ее директор Владимир Матвиевский произносит фразу, которую мечтали бы произнести многие руководители учебных заведений: «У нас шикарная материальная база! Два спортзала, два бассейна, два тренажерных зала, зал хореографии». К этому добавьте спортивный городок на территории школы, футбольное поле, беговые дорожки, 6 баскетбольно-волейбольных площадок, хоккейную коробку и уличный тренажерный комплекс. Понятно, что детей здесь обучают не просто хорошо. Фишка, что и свободное время учащиеся могут с пользой провести в школе. Для этого для ведения кружков, факультативов привлекаются специалисты из микрорайона. Вот это подарок родителям!

Ребенок в свободное от уроков время развивается. Вечером школа открыта для жителей микрорайона (школа на этих услугах зарабатывает). За плату они могут здесь заниматься спортом - посещать спортивный и тренажерный залы, бассейн.

Организована в чудо-школе и безбарьерная среда - оборудованы пандусы, съезды, электрические подъемники, туалеты, лифты.

В одном из коридоров бросается в глаза плакат: «Россия и Беларусь - историческая духовная общность». Стало быть, позитивное отношение к России формируется со школьной скамьи. О многом говорит тот факт, что ученики этой школы не раз становились победителями Международной олимпиады по русскому языку. Правда, нас озадачило, что и дома школьники говорят на русском языке. Как выяснилось позже, белорусский язык только начинает входить в моду у молодежи, причем студенческой. Традиционным же носителем родного языка является интеллигенция. Конечно, путешественнику очень удобно, что в Беларуси нет языковой проблемы - всюду звучит русская речь. 70% населения говорят на русском языке. Но родной язык - это бесценное богатство, которым надо делиться с приезжими.

Здравоохранение - это не бизнес

Следующий объект в микрорайоне «Спутник» - областная детская больница. В сутки сюда обращаются от 700 до 800 пациентов, в год - 100 тысяч. Это крупнейший перинатальный центр и стационар региона, оказывающий специализированную помощь детям и подросткам. Уникальные технологии, европейское оборудование, высокопрофессиональные врачи, которые могут справиться со сложнейшими переломами, проблемами ДЦП и не только, - все это есть, по мнению главного врача Игоря Каско, потому что в Могилевской области здравоохранение не бизнес, здесь сохранили все лучшее, что было в советской медицине. Меня до глубины души тронули слова Игоря Каско в ходе экскурсии: «Раньше дитятко с таким диагнозом надо было в Краков везти, а сегодня к нам можно». Сразу стало понятно, почему на лечение в эту больницу привозят детей и из России. Если главврач называет маленького пациента дитятко, как такому доктору не довериться?