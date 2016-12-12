На днях в Казань из Швеции с триумфом вернулись участники чемпионата EuroSkills-2016, на котором молодые люди до 25 лет соревновались в профессиональном мастерстве.

EuroSkills и WorldSkills - это не просто чемпионаты профессионального мастерства. Это продвижение и популяризация рабочих профессий, что сегодня очень актуально для всех стран мира.

Как рассказал первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ», в этом году по 46 компетенциям соревновались около 500 участников из 30 стран Европы. Национальную сборную России представляли 43 участника из 18 регионов России, в том числе четыре представителя Татарстана.

Наши ребята выступили очень достойно. Выпускник Казанского механико-технологического техникума, сотрудник одного из казанских предприятий Вадим Поляков стал победителем в компетенции «Холодильная техника и система кондиционирования». Студенты 3-го курса Казанского техникума информационных технологий и связи Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов завоевали серебро в компетенции «Мобильная робототехника». А всего в копилке российской сборной на европейском WorldSkills две золотые медали, две серебряные и одна бронзовая. Плюс четыре медали по презентационным компетенциям, которые не учитываются в общем зачете, и 11 почетных наград за качество выполнения задания.

- Отбор и подготовка к EuroSkills была очень серьезная. Я в профессии всего два года, в других командах были ребята постарше меня. Но волнения у меня не было. Просто делал свою привычную работу, которую знаю и люблю. Вот и все. И только тогда, когда ждали объявления результатов, волновался, - признался Вадим Поляков.

- А в чем заключались конкурсные задания?

- Было три задания. Первое - изготовить элемент холодильной установки. Второе - сборка холодильной установки. Это самое долгое задание, на него было выделено 13 часов. Я уложился в 12. И последнее задание - в холодильной установке надо было найти и устранить поломку. Справился с задачей всего за три минуты. На чемпионате выступали только профессионалы, и было понятно, что конкуренция большая. В нашей компетенции вместе со мной одинаковое количество очков набрали еще два участника - Гока Энтони из Бельгии и Герритс Кристиан из Нидерландов. Они тоже стали чемпионами. Когда наша сборная вернулась из Гетеборга в Москву, состоялась встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Для нас это было очень почетно.