Большую часть жизни человек проводит на работе, поэтому выбранная им сфера деятельности должна, несомненно, приносить удовольствие. Однако по данным психологов, сегодня в 30 - 40 лет люди нередко задумываются о смене профессии. С чем связана такая тенденция, разбирался корреспондент «Казанских ведомостей».

Вчера бухгалтер - сегодня мастер

Ксении Рогозиной 36 лет, два года назад она кардинально изменила сферу своей деятельности: проработав четыре года бухгалтером в одной из мебельных компаний Казани, решила поменять бумажную работу на бьюти-индустрию.

- С детства я была творческой натурой - любила рисовать, выступать на сцене. Планировала связать свою жизнь с искусством, однако родители не воспринимали мои увлечения всерьез, поэтому настояли на том, чтобы я поступила на экономический факультет, аргументируя тем, что в данной сфере смогу сделать успешную карьеру и заработать много денег, - рассказывает Ксения. - Университет закончила с красным дипломом, затем с легкостью нашла работу. Первые три года профессия бухгалтера приносила мне удовольствие, но последний год был просто невыносимым. Летом я пошла в отпуск, после которого возвращаться на работу не было никакого желания. Буквально заставляла себя целый день сидеть за компьютером, составлять организацию налогового и управленческого учета, заниматься подготовкой отчетности и другими бумажными делами.

Однажды Ксения увидела в интернете объявление, что открываются курсы подготовки мастеров ногтевого сервиса. Не задумываясь, она позвонила по указанному номеру и записалась на курсы.

- Занятия мне понравились с первых минут, я сразу поняла, что нашла дело по душе. Кстати, и диплом об окончании художественной школы мне пригодился. Уже два года работаю мастером ногтевого сервиса, принимаю клиентов в салоне и на дому. В новом деле меня очень поддерживают муж и дети, - рассказывает Рогозина.

О возвращении на старое место работы Ксения даже не думает, а в скором времени она вместе с подругами хочет открыть свой салон красоты.

Все дело в страхе

Для кого-то смена профессии - это как новое дыхание, для других - стресс. Решиться освоить новую сферу деятельности может далеко не каждый. Прежде всего мешает страх поменять привычный уклад жизни. О смене профессии рассуждает психолог, карьерный коуч Наиля Хайруллина.

- С чем связана тенденция смены профессии?

- Все индивидуально. Исходя из личного опыта, могу сказать, что смена деятельности зависит от изначально неправильно выбранной специальности, что в дальнейшем отрицательно сказывается на профессиональной деятельности, возникает желание заниматься чем-то другим. Второе - переоценка ценностей, понимание того, что работа занимает слишком много времени, ведь нередко к сорока годам специалист имеет высокую должность, стабильный доход, но у него нет семьи. Хочется ощутить всю полноту жизни - именно это и толкает на позитивные изменения.

- Возможно ли всю жизнь любить свою работу?

- Даже в любимой работе есть то, что необходимо делать обязательно, и это не всегда приносит удовольствие. С возрастом меняется мировоззрение, приоритеты, но если специальность выбрана правильно, то нелюбимая часть работы может восприниматься как необходимая составляющая трудовой деятельности. В таком случае она принимается легко, и у человека не возникает желания поменять профессию. Кроме того, в любимой работе можно развиваться постоянно - узнавать что-то новое и применять это в своей деятельности.

- Кто чаще всего меняет работу?

- Как правило, о смене профессии задумываются женщины. Это связано с тем, что у них происходит трансформация ценностей после рождения ребенка. В этот период работа, которая занимала много времени, отодвигается на второй план, появляется вовлеченность в какое-нибудь хобби, которое постепенно может перерасти в новый вид деятельности.

- Всегда ли стоит бросать работу, которая приносила неплохой доход?

- Если человек задумывается о смене профессии, значит, у него уже есть ресурсы, чтобы реализовать свои идеи, поэтому не стоит бояться менять работу. Страх сменить род деятельности чаще всего связан с боязнью нехватки денег на первых порах. Чтобы этого не случилось, грамотно будет заранее подготовить финансовую подушку безопасности, продумать, как в короткие сроки добиться привычного уровня дохода.

Работу можно сменить и в 25, и в 40 лет

Сегодня поменять сферу деятельности можно без особых проблем. Так, большой популярностью пользуются курсы в сфере красоты: мастера ногтевого сервиса (средняя цена обучения за 1,5 месяца 11000 рублей), парикмахера (15000 рублей за 3 месяца учебы), визажиста (27000 рублей за 2 месяца обучения). Популярны также курсы дизайна интерьера, в Казани 14 занятий в среднем обойдутся в 15000 рублей. Обучение шитью пользуется не меньшим спросом - так, базовыми для швей являются курсы кройки и шитья от 7000 рублей, конструирования и моделирования - 10000 рублей.