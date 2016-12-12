Нередко отравление угарным газом и пожары в быту происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов - это утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.

Природный и сжиженный баллонный газ способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем - все это может вызвать взрыв газа.

Рекомендуется проверять помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и так далее. Но категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов, можно применять только мыльный раствор.

Нельзя пользоваться колонкой при плохой тяге в дымоходе. Тягу следует проверять каждый раз при включении прибора. При нормальной тяге пламя спички или бумаги, поднесенное к краю колпака или глазку топочной дверцы, должно втягиваться внутрь. Если тяга неудовлетворительная, пламя будет неподвижным или отклонится от прибора. В таком случае колонкой пользоваться запрещается. Газовую плиту также необходимо содержать в чистоте. Не следует засорять духовой шкаф обгоревшими спичками, остатками пищи и другим. Запрещается:

• открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;

• открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;

• допускать заливания горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;

• снимать горелку и ставить посуду непосредственно на пламя;

• стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами и так далее;

• самостоятельно ремонтировать плиту или газоподводящие трубопроводы;

• привязывать к газовым трубам, плите и кранам веревки, вешать на них белье и другие вещи;

• при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат или окошко счетного механизма свечей или зажженной спичкой.

Статистика показывает, что большинство трагедий можно было избежать, если бы пострадавшие не нарушали требования по использованию газового оборудования. Во избежание несчастных случаев запрещается пользоваться отопительным газовым оборудованием при неисправной автоматике безопасности, отсутствии тяги в дымоходе и ни при каких обстоятельствах не заниматься самостоятельным подключением и ремонтом газового оборудования!!! Самовольный перенос или ремонт колонки, плиты также может привести к непоправимым последствиям. Утечка газа, возникшая при нарушении правил установки газового оборудования, представляет реальную опасность для здоровья и жизни людей - она может стать причиной отравления, взрыва.

При первых симптомах отравления (тошнота, головная боль, спутанность сознания, нарушение координации, потеря сознания) необходимо срочно проветрить помещение, проверить, выключено ли газовое оборудование, вызвать аварийную службу газа по номеру 04 и скорую помощь по номеру 03. Ни в коем случае не зажигать свет или огонь - это может спровоцировать взрыв газа. В соответствии с законодательством работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только работники специализированных организаций. Помните: самовольное выполнение работ по переносу, ремонту и замене газового оборудования в квартире НЕДОПУСТИМО!

Также крайне важно обратить внимание на вентиляцию в жилом помещении. Все мы постоянно боремся за повышение удобства, красоты и уюта наших квартир. Чтобы снизить уровень шума, проникающего с улицы, и уменьшить теплопотерю, устанавливаем окна нового поколения со стеклопакетами. Чтобы обеспечить безопасность, заменяем деревянную дверь более надежной стальной. В городских многоквартирных домах применяются системы естественной приточно-вытяжной вентиляции. Величина притока должна быть необходимой и достаточной. Раньше приток в квартиру осуществлялся через щели и неплотности в деревянных рамах окон. При замене этих рам на новые герметичные стеклопакеты нарушается прежний порядок циркуляции воздуха. Новые окна очень плотные, а значит, приток наружного воздуха через них почти нулевой. Временное приоткрытие форточек и створок - это самообман. Вентиляция работает постоянно, а значит, потребность в притоке тоже постоянная. При всех своих недостатках старые воздухопроницаемые деревянные окна имели одно положительное свойство - обеспечивали приток свежего воздуха. Для обеспечения воздухообмена (перетекания воздуха из жилых помещений с притоком свежей составляющей в помещения, где установлена вытяжка) внутренние двери во всей квартире должны иметь подрезку полотна, облегчающую протекание воздуха, или быть постоянно открыты. Только в этом случае квартира может рассматриваться как единый воздушный объем с равномерным давлением. Именно такая схема рекомендовалась и до сих пор рекомендуется нормами и правилами в области вентиляции жилых зданий. Поэтому необходимо обеспечить необходимый постоянный приток воздуха путем регулярного. Также возможно использование различных приточных устройств, встраиваемых в оконную конструкцию или монтируемых в стене, либо организация принудительного воздухообмена. Поэтому, создавая уют в своем жилище, не забывайте про постоянный приток воздуха, и тогда проживание в квартире будет не только удобным, но и комфортным!