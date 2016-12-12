На последней в уходящем году XII сессии Казанской городской Думы депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Стратегию озвучил мэр столицы РТ Ильсур Метшин. В работе сессии приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков и заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

В самом начале работы сессии премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков и мэр Казани Ильсур Метшин вручили государственные и городские награды.

Благодарность от Президента РТ Рустама Минниханова объявлена секретарю Казанской городской Думы Людмиле Андреевой. Трудовая биография Людмилы Николаевны, несомненно, заслуживает уважения. 20 лет она посвятила работе в органах местного самоуправления Казани, была депутатом Государственного Совета РТ, представляет Казань в Конгрессе муниципальных образований России, способствует установлению связей Совета с муниципальными властями России и зарубежных стран. И это далеко не полный список ее обязанностей.

Людмилу Андрееву избиратели знают как неравнодушного к проблемам людей человека, который моментально реагирует на все их обращения, регулярно встречается по многим проблемам с горожанами, ведет приемы населения в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в РТ.

Как сообщает официальный портал мэрии Казани, за вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство Казани начальнику управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Гульшат Гисматуллиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ». Депутату Казанской городской Думы, генеральному директору ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани» Эмилю Хуснутдинову за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РТ» и вручено Благодарственное письмо мэра Казани.

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие средств массовой информации в Казани знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» награждена директор ООО «Издательский дом «Парадигма» Светлана Галямова. Знаком отличия «За безупречную службу Казани» награждены главный врач Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения РТ Рустем Гайфуллин и бухгалтер управления информационных технологий и связи исполкома Казани Фарида Матусевич.

За добросовестный труд и вклад в развитие средств массовой информации в Казани Почетной грамотой Казани награжден начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Аппарата Казгордумы Сергей Лобов.

За активную жизненную позицию и отвагу, проявленную в экстремальной ситуации во имя спасения людей при пожаре в школе №32, Благодарностью мэра Казани поощрен учитель истории Динар Салахов.

За активное участие в проведении командно-штабного учения совместно с организациями и предприятиями Казани благодарственными письмами мэра Казани поощрены начальник управления гражданской защиты исполкома Фердинанд Тимурханов, заместитель начальника отдела реализации полномочий в области гражданской обороны Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Наиль Гареев, директор школы №35 Елена Глухарева.