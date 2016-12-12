Звонок в редакцию. Робкий голос немолодой женщины на другом конце провода: «Извините, только хотела узнать, не простофиля ли я?»

Письмецо в конверте

Факия Сафаровна, жительница частного дома на территории Казани, рассказала нам свою историю. Получив в 2011 году кадастровый номер на дом и землю, пенсионерка не стала тогда оформлять право собственности на дом. «А зачем, когда я не собиралась его продавать?» - рассказала пенсионерка. Да и в БТИ ее отговорили. Так и жила Факия Сафаровна спокойно, пока в этом году один за другим на ее адрес не пришли два конверта с письмами от некоей организации. Текст письма официальный, пестрит параграфами и статьями закона, пугает штрафами в десятикратном размере. Соседи по улице тоже получили такие же конверты.

- Из письма я узнала, что мой дом и земля по новому закону не оформлены как положено, нет у меня права собственности на них. Что же, думаю, надо довести дело до конца. А раз в письме был написан телефон, я и позвонила по указанному номеру, - продолжает Факия Сафаровна.

«Нет денег? Берите рассрочку!»

Записавшись на прием, пенсионерка прибыла по адресу этой организации. Увидела две комнаты, 7 сотрудников, очередь из таких же пенсионеров, как и она, и все с подобными письмами. Специалист, к которому пригласили Факию Сафаровну, назвала цифры, во сколько обойдется та или иная юридическая услуга. Например, сбор документов - 15 тысяч, представительство в суде - 20 тысяч, работа сотрудников организации - 30 тыс. рублей… Посчитав, во сколько обойдется ей оформление права собственности, Факия Сафаровна ахнула: сумма выходила немаленькая - 120 тыс. рублей. Где брать такие деньги? Ей тут же предложили решение проблемы: взять рассрочку. Некоторые посетители на глазах женщины уже оформляли договора. Решив не торопиться, пенсионерка взяла время на раздумье. А придя домой, позвонила в нашу редакцию.

На ее счастье, Управление Росреестра по РТ как раз проводило единый день консультаций по вопросам оформления права собственности на недвижимость. Мы посоветовали женщине сходить на прием.

Корреспонденту «КВ» стало интересно: неужели так дорого стоит оформление права собственности? Позвонив через несколько дней Факие Сафаровне, мы узнали, что после обращения в Управление Росреестра для оформления права собственности на землю ей понадобилось пока лишь заплатить госпошлину размером в… 350 рублей.

Вместо резюме

К сожалению, открывая почтовый ящик и читая корреспонденцию, немногие задумываются о том, что за вполне официальным текстом и ссылками на закон стоят вовсе не государственные организации. Предлагать они могут что угодно: установку и поверку газовых и водяных счетчиков, замену дверей и пластиковых окон, юридические услуги, как вышло в истории с Факией Сафаровной. Хорошо, если при принятии ответственного решения, согласиться или не согласиться на услугу, рядом будет тот, кто поможет адекватно оценить ситуацию и не попасть в долговую кабалу. Тот, кто посоветует для начала узнать, сколько стоит данная услуга в своей управляющей компании или государственной организации.

Комментарий начальника отдела регистрации прав физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиевой:

- Прежде всего хотелось бы обратить внимание на то, что законодательством Российской Федерации не предусмотрены сроки, в которые лицо должно зарегистрировать свое право собственности на тот или иной объект недвижимости. Однако следует помнить, что право собственности на недвижимость, в том числе на земельный участок, возникает именно с момента государственной регистрации. И если кто-то советует пока не оформлять права по той причине, что «вы же не собираетесь ничего продавать», задумайтесь о том, что до момента государственной регистрации права неоформленная недвижимость не является вашей по закону. А это значит, что она не может быть не только предметом сделки (купли-продажи, дарения, мены и так далее), но и не может перейти по наследству.

В ситуации Факии Сафаровны все действительно намного проще, чем ей разрисовали предприимчивые дельцы, ведь до 1 марта 2018 года для оформления права собственности на жилой дом действует «дачная амнистия», то есть регистрация права на недвижимое имущество в упрощенном порядке. Поэтому потребуется минимальный перечень документов, а также госпошлина в размере 350 рублей.

В любом случае при появлении вопросов по оформлению недвижимости можно в любое время проконсультироваться со специалистами Управления Росреестра по РТ по бесплатному круглосуточному телефону колл-центра 8-800-100-34-34.

Также на портале Росреестра rosreestr.ru работает сервис «Жизненные ситуации», на котором можно узнать необходимый перечень документов, размер госпошлины, срок регистрации, а также записаться на прием документов.

Напоминаем, в настоящее время прием документов осуществляется ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан». Более подробная информация о работе МФЦ, контактные данные и режим работы филиалов по всей республике, а также информация о предоставляемых услугах и возможность предварительной записи на прием доступны на портале МФЦ uslugi.tatarstan.ru/mfc.