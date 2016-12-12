В Татарстане впервые за последние годы увеличилось количество ДТП с летальным исходом. При этом каждое второе происшествие происходит из-за недостатков в содержании дорожной сети.

Прямая причина роста ДТП на пешеходных переходах – их плохое оснащение. Каждый пятый переход, расположенный близи учебных заведений, не соответствует нормативам. В текущем году устранены недостатки на около 1700 пешеходных переходах. Среди нарушений отсутствие разметки, искусственного освещения, знаков и искусственных неровности. В большей части это относится к городам Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск, а также некоторым районам Татарстана.

Как отметил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, в текущем году сотрудниками Госавтоинспекции выдано 312 предписаний на устранений недостатков в пешеходных переходах. За их неисполнение составлено 172 административных материала, более 100 направлено в прокуратуру. Причина несоблюдения нормативов одна – недостаток средств. Ведь полное обустройство одного пешеходного перехода составляет порядка 600 тысяч рублей. Так, одна из важнейших задач на 2017 год – приведение «зебр» в соответствие. На это потребуется 85 миллионов рублей.