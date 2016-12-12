В республике происходит большое количество ДТП с участием водителей заказных автобусов.

Сегодня каждый четвертый автобус работает по заказной системе. В маршрутах заказных автобусов нет специальных мест посадки и высадки пассажиров, поэтому не заключены договора с автовокзалами. Они практически выпадают из государственного и муниципального контроля. Кроме того, в некоторых случаях не осуществляется установление личности при посадке, а также не проводится технический осмотр. В результате нарушаются права граждан на осуществление перевозок и ущемляются права добросовестных перевозчиков. Как отметил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, будут проведены проверки по маршрутам.