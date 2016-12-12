Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ужесточить наказание за агрессивное управление авто.

Опасное вождение предлагается наказывать штрафом в размере 5 тысяч рублей. Однако, по словам Минниханова, золотая молодежь и успешные бизнесмены могут себе позволить такие правонарушения. Бороться с агрессивными водителями нужно только самыми жесткими мерами.

- Необходимо воспитывать культуру вождения. Почему возникают сложности даже при перестроении с одной полосы на другую? Неужели так сложно пропустить другую машину вперед? В Европе с их большими штрафами таких проблем не возникает, - заметил Рустам Минниханов в ходе заседания в Кабинете министров РТ.