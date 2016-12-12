Секретарю Казанской городской Думы Людмиле Андреевой объявлена Благодарность Президента РТ. За вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство Казани начальнику Управления по организации деятельности административных комиссий Исполкома Гульшат Гисматуллиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ». Депутату Казанской городской Думы, генеральному директору ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани» Эмилю Хуснутдинову за вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РТ» и вручено Благодарственное письмо Мэра Казани.

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие средств массовой информации в Казани знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» награждена директор ООО «Издательский дом «Парадигма» Светлана Галямова. Знаком отличия «За безупречную службу Казани» награждены главный врач Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения РТ Рустем Гайфуллин и бухгалтер Управления информационных технологий и связи Исполкома Казани Фарида Матусевич.

За добросовестный труд и вклад в развитие средств массовой информации в Казани Почетной грамотой Казани награжден начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Аппарата Казгордумы Сергей Лобов.

За активную жизненную позицию и отвагу, проявленную в экстремальной ситуации во имя спасения людей при пожаре в школе №32, Благодарностью Мэра Казани поощрен учитель истории Динар Салахов.

За активное участие в проведении командно-штабного учения совместно с организациями и предприятиями Казани Благодарственными письмами Мэра Казани поощрены начальник Управления гражданской защиты Исполкома Фердинанд Тимурханов, заместитель начальника отдела реализации полномочий в области гражданской обороны Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Наиль Гареев, директор школы №35 Елена Глухарева.