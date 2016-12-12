Определив цели и задачи стратегии, а также пути ее реализации, Ильсур Метшин подчеркнул: «В стратегии сформулировано 18 целей, которые мы разбили по 7 направлениям конкуренции, в соответствии с заданными стратегией ориентирами. Для их достижения предложены 42 задачи, по каждой из которых определены краткосрочные и долгосрочные направления действий. По самым важным из них нами установлены индикаторы для контроля их выполнения».

Депутаты проголосовали за принятие данного документа, который Ильдар Халиков назвал амбициозным.

По мнению народных избранников, выполнение заложенных в стратегии целей и задач будет способствовать достижению главной стратегической цели Казани - постоянному повышению качества жизни населения, а также становлению города как ведущего российского центра научно-образовательной, инновационной и финансовой деятельности.