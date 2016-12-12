По мнению главы татарстанского правительства, документ предназначен не только для внутренней работы мэрии, но и для жителей столицы. «Почти 10 лет назад при разработке республиканской стратегии-2030 было много скептиков, которые говорили, что это непонятный и ненужный документ. Жизнь показала, что большая часть планов, заложенных в ней, была реализована», - отметил Ильдар Халиков.

Он также добавил, что и в нынешней стратегии много амбициозных планов. «В сегодняшней стратегии достаточно много амбициозных планов. Без формирования налоговой базы их нельзя выполнить. К примеру, впечатляет, что доля малого и среднего предпринимательства в городской экономике выросла до 50 процентов. Все это и многое другое говорит о стабильности городской экономики», - заметил премьер-министр.

По его словам, больше всего ему в стратегии понравился тезис о том, что Казань - это город, в котором хочется жить. «Очень важный тезис - доля выпуска инновационной продукции до 30 процентов. Это показатель, достигая которого, мы можем быть уверены в завтрашнем дне. Кто бы мог представить, что и для Татарстана, и для города туризм стал самостоятельной областью экономики? Считаю, что реализация стратегии позволит Казани выйти на новый уровень. А тезис, который мне понравился более всего, - город, в котором хочется жить», - подчеркнул Ильдар Халиков.