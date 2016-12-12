«Казань 2030 года - это динамичный город устойчивого экономического роста и широких возможностей, лидер полюса роста Волга - Кама. Казань - территория здоровья, удобный для жизни город активных, ответственных и креативных горожан, открытой власти и безопасной городской среды. Город, куда хочется приехать и где интересно жить каждый день», - заявил, выступая с докладом на сессии Казанской городской Думы, мэр Казани Ильсур Метшин. Доклад градоначальника посвящен Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, передает ИА «Татар-информ»
. В работе сессии принимают участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков и заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.
Ильсур Метшин в очередной раз отметил, что надо более внимательно относиться к здоровью казанцев, так как именно люди являются главным капиталом. «Наша задача - довести долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 50 процентов, продлить период активного долголетия, увеличить продолжительность жизни до 76 лет. А к 2030 году мы должны превратить Казань в территорию здоровья по мировым стандартам качества жизни. Здоровье - важнейший приоритет современного человека. А наличие здоровой городской среды - важнейшее конкурентное преимущество города», - подчеркнул Ильсур Метшин.
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