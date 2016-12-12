Ильсур Метшин в очередной раз отметил, что надо более внимательно относиться к здоровью казанцев, так как именно люди являются главным капиталом. «Наша задача - довести долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 50 процентов, продлить период активного долголетия, увеличить продолжительность жизни до 76 лет. А к 2030 году мы должны превратить Казань в территорию здоровья по мировым стандартам качества жизни. Здоровье - важнейший приоритет современного человека. А наличие здоровой городской среды - важнейшее конкурентное преимущество города», - подчеркнул Ильсур Метшин.