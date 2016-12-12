Руководитель пресс-службы мэрии Казани Сергей Лобов поменял место работы, сообщает «Татар-информ». Об этом сообщил сегодня мэр столицы Ильсур Метшин, открывая XII сессию Казанской городской Думы. В заседании принимают участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков и заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.
Ильсур Метшин проинформировал депутатов, что Сергей Лобов, покинув мэрию, возглавит телекомпанию «Татарстан-24». Он пожелал Сергею Лобову творческих успехов на новой работе.
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