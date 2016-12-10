С 1 января 2018 года планируется исключить свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, а с 1 января 2020 года - документы об образовании, об учёных степенях и званиях.

При этом в списке обязательных для хранения документов сохраняются некоторые категории документов о государственной регистрации актов гражданского состояния и об образовании. Это свидетельства о регистрации актов гражданского состояния, выданные за рубежом, документы об усыновлении или удочерении, документы об образовании, выданные военными образовательными организациями или на территории иностранного государства, а также документы об образовании, выданные в период с 1992 по 1995 годы.