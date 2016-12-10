Сегодня, 14 декабря, в немецком городе-побратиме Казани Брауншвейге откроется II Международный фестиваль Новейшей музыки «Брауншвейгские диагонали».

Первый фестиваль прошел год назад в Казани при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете и Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова.

Этот фестиваль – музыкальный мост, который связывает Брануншвейг и Казань.

Основная его идея— продвижение и популяризация разных направлений Новейшей музыки. На этот раз в Брауншвейге прозвучит музыка Дитера Зальберта (1932—2006) и казанского композитора Эльмира Низамова.

Откроется фестиваль премьерой «Альпийской песни» Эльмира Низамова.

- В Европе концерты современной музыки проходят с аншлагом. Я хотел бы, чтобы и в Казани был такой же интерес. — рассказал Эльмир.