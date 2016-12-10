На днях в гостях редакции «Казанских ведомостей» побывал известный казанский живописец, мастер декоративно-прикладного искусства Виталий Фролов.

У Виталия Ивановича было уже несколько персональных выставок, в том числе и в выставочном зале «Хазинэ», что в Казанском кремле. Там он представлял графику и живописные полотна, выполненные в оригинальной технике напыления, а также коллекцию декоративных фигурок животных, сказочных персонажей и красивейших бабочек, сделанных собственными руками.

В морозный зимний день Виталий Иванович приехал, как настоящий Дед Мороз, чтобы подарить сотрудникам редакции предновогоднее настроение. Прибыл, как и положено доброму волшебнику, не с пустыми руками, а с большой сумкой. А там - аккуратно и бережно укутанные в полотенца его работы. На редакционном столе один за другим появлялись творения художника: Кот в сапогах, озорные мышата, Чиполлино, рыбки, красивые ласточки, цветы... Причем эти произведения искусства не просто могут украсить интерьер кухни, детской комнаты, они еще исполняют роль креативных вешалок, а в некоторых можно хранить секретик.

Мастер показал фигурку символа грядущего 2017-го - года Огненного Петуха. Птица, правда, предстала в виде заготовки. Нужна еще тщательная шлифовка и раскраска в яркие цвета. Но даже в таком виде петух уже настоящий красавец.

Виталия Ивановича спросили, из чего он делает эти фигурки. Оказывается, состав смеси для лепки - это ноу-хау самого художника. Всех секретов он раскрывать не стал, но объяснил, что основа смеси - обыкновенные опилки. В них добавляются другие вполне доступные вещества. В результате получается пластичная масса, с которой очень приятно работать. Кстати, оптимальный состав и соотношение ингредиентов для «теста» сложился у мастера после долгих экспериментов. И сейчас Виталий Иванович продолжает совершенствовать рецептуру смеси.

Но вылепить выразительные фигурки - это полдела. Далее наступает самый длительный этап - сушка. Сохнут заготовки почти полгода. Потом шлифовка - этот этап требует огромных физических усилий, терпения, внимания и элементарной осторожности, потому что очень легко поранить руки. Для шлифовки используются разные инструменты - от больших грубых напильников до наждачной бумаги. Шлифуются фигурки почти до зеркального блеска. И вот теперь можно сказать, что они готовы к завершающей стадии - раскраске. Здесь тоже много своих профессиональных тонкостей и нюансов. Маленькие шедевры готовы. Их приятно держать в руках - они гладкие и теплые. И это тепло не только от состава «теста», но и от доброй энергии, которую вложил в каждую из этих фигурок мастер.