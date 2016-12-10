Федеральная служба войск национальной гвардии РФ была образована на базе внутренних войск в соответствии с Указом Президента России от 5 апреля 2016 года. Росгвардия представляет собой орган исполнительной власти, призванный обеспечивать надлежащий уровень государственной и общественной безопасности.

Об итогах первого этапа формирования Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ и дальнейших планах работы на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали начальник Управления ФСВНГ РФ по РТ Рустем Гумеров, начальник ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по РТ» Марат Шакиров и заместитель начальника управления, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления ФСВНГ РФ по РТ Андрей Леухин.

- В декабре этого года завершается первый этап формирования ведомства. До этого времени на федеральном уровне планировалось создать территориальные органы и принять в состав Росгвардии подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и авиаотряды, - говорит Рустем Гумеров. - Второй основной этап начнется в январе следующего года. За это время будет детально разработана штатная структура ведомства, упорядочены руководящие документы, а всем должностным лицам определены конкретные задачи.

По словам Рустема Гумерова, заключительный третий этап должен завершиться к 1 января 2018 года - спецподразделения полиции, которые приняты в состав Росгвардии, будут переведены на военную службу.

На сегодняшний день штат Управления ФСВНГ РФ по РТ сформирован, произведены все необходимые назначения на должности рядового и офицерского состава. Всего принято более 3000 человек, социальные гарантии для служащих будут исполняться в полном объеме.

- Одним из основных предназначений национальной гвардии является участие в охране правопорядка и обеспечение общественной безопасности граждан РТ, - подчеркивает Марат Шакиров. - В повседневной служебно-боевой деятельности управление строит работу в тесном взаимодействии с МВД по РТ, Управлением ФСБ России по РТ, Главным управлением МЧС России по РТ, а также с органами исполнительной власти и общественными объединениями. Сотрудники подразделений, как и прежде, участвуют в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности при проведении массовых спортивных и иных мероприятий.

В настоящее время под защитой подразделений вневедомственной охраны находятся 13799 объектов различных форм собственности, а также более 42 тыс. квартир. Ежедневно на охрану общественного порядка заступают 154 группы задержания. В текущем году пресечено более 1500 различных уголовных преступлений, около 50000 административных правонарушений.

- По итогам работы подразделений лицензионно-разрешительной работы за 11 месяцев 2016 года краж огнестрельного оружия из квартир не зарегистрировано, - отметил Андрей Леухин. - Значительное количество оружия утрачивается владельцами по своей халатности. Только за 11 месяцев текущего года в Республике Татарстан владельцами оружия на охоте, рыбалке, во время занятий спортом потеряны 64 единицы оружия. В 2016 году в республике зарегистрировано 20 фактов незаконного применения гражданского оружия, по трем фактам возбуждены уголовные дела, в 17 случаях виновные привлечены к административной ответственности. В текущем году продолжалась работа по приему от населения хранящихся у них предметов вооружения на возмездной основе. От населения приняли 2832 единицы оружия.

Подразделениями также оказывается 24 государственные услуги в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. За 11 месяцев этого года центр лицензионно-разрешительной работы получил 41134 заявления на оказание госуслуг.

Контроль по данному направлению обеспечивается за деятельностью 615 частных охранных организаций, в которых работают 18939 охранников.