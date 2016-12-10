Уже чувствуете приближение Нового года? В Казани побывал настоящий российский Дед Мороз. Два дня, которые сказочный волшебник из Великого Устюга провел в нашем городе, были насыщены интересными встречами и благотворительными мероприятиями.

Дед Мороз посетил Казань в рамках своего большого предновогоднего путешествия по России. Путешествие началось в середине ноября. За 48 дней в своем зеленом фургоне главный волшебник страны планирует проехать примерно 25 тысяч километров. В первую очередь Дед Мороз приготовил подарки для ребят из детских домов и детей, которые сейчас находятся в больницах, тех, кому особенно нужны поддержка и вера в чудо.

Дед Мороз принял участие в фестивале для особенных детей «Возьмемся за руки, друзья!» Позже в Казанской Ратуше он встретился со своим татарстанским коллегой - Кыш Бабаем - и участниками открытого конкурса-фестиваля «Народный Дед Мороз», который впервые проходит в Казани. А еще Дед Мороз успел побывать в казанской школе №78 и у новогодней елки в Старо-Татарской слободе, где провел интерактивную программу для казанцев.

- Мы путешествуем уже почти месяц. Казань стала одиннадцатым городом нашего большого маршрута. Как только сюда приехал, я попал на чудный фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Возьмемся за руки, друзья!» и сразу познакомился с доброй Казанью. Спасибо вам за это! - поделился впечатлениями Дед Мороз во время пресс-конференции, состоявшейся в Казанской Ратуше. - В мою резиденцию в Великом Устюге приходят тысячи писем от детей и взрослых с разными просьбами. Я отобрал самые трогательные письма и сам лично еду к их авторам, чтобы исполнить их самые заветные, самые искренние желания.

Замечательно, что на своем пути мы встречаем так много добрых людей. В каждом городе к нашей благотворительной акции подключаются те, кто готов помогать детям. Всегда считал, что самые главные враги человека - это черствость и равнодушие. Поэтому всем нам надо нести этому миру добро, радость, улыбки.

Меня часто спрашивают: «Сложно ли быть волшебником?» Нет. Волшебство - это просто. Улыбнуться человеку, извиниться, если был не прав, сказать ему, как ты его любишь, - это уже волшебство... Главное, чтобы люди верили, знали, что все будет хорошо!