Конец года ознаменуется в Казани ярким событием в культурной жизни. Зрителей ждет одно из лучших концертных шоу Татарстана - гала-концерт 17-го фестиваля татарской эстрадной песни «Татар жыры».

В грандиозном мероприятии примут участие самые популярные артисты татарской эстрады. В этом году они будут представлены в таких номинациях, как «Лучший клип», «Народная любовь», «Лучший молодежный проект», «Лучший танцевальный проект», «Открытие года» и так далее. Само концертное шоу будут вести главный редактор сети радиостанций «Татар радиосы» Айваз Садыйров и заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова.

- Этот масштабный фестиваль я веду уже с 19 лет. Помню то мгновение, когда мне в первый раз сообщили, что я стану ведущей «Татар жыры». Для меня это была огромная ответственность перед зрителями, перед республикой. Волнения не было, потому что желание вести такой фестиваль перекрывало все другие эмоции. Это большая честь, - поделилась Гульназ Сафарова.

Действительно, для многих «Татар жыры» является особым праздником, важным долгожданным событием, а для самих участников это еще и большие возможности.

- Синонимом нашего фестиваля для меня является слово «возможность». Мы дарим участникам возможность подняться на олимп татарской эстрады, сделать шаг вперед по карьерной лестнице, встать в ряды лучших из лучших. В фестивале

«Татар жыры» всегда есть место молодым. В номинациях «Открытие года», «Лучший молодежный проект» представлены те исполнители, которые сегодня делают свои первые шаги на эстраде, - отметила руководитель сети радиостанций «Татар радиосы» Дина Гараева.

А чем же фестиваль будет удивлять в этом году зрителей? Во-первых, к каждому номеру сделана совершенно эксклюзивная графика. Во-вторых, организаторы постараются погрузить собравшихся в зале людей в особую атмосферу волшебства.

Так, зрители станут гостями зазеркалья, смогут путешествовать по космическим просторам вместе с исполнителями и конечно же увидят потрясающие номера на тему татарской национальной культуры. Кроме того, сделано все, чтобы артисты удивили зрителей своими необыкновенными костюмами. Дизайнер 17-го фестиваля «Татар жыры» Алина Бадрутдинова рассказала, что стоимость самого дорогого наряда в этом году 400 тыс. рублей.

- Мы решили прибегнуть к магии - магии решения номеров, проведения концерта. Именно цифра 17 станет лейтмотивом фестиваля: 17 декабря в 17.00 в 17-й раз пройдет «Татар жыры». В 17 номинациях самых успешных и ярких будут награждать самые лучшие деятели культуры и искусства Татарстана. 7 - счастливое число, а единица только усиливает влияние семерки. Хочу пожелать всем нашим исполнителям, номинантам удачи, - рассказала главный режиссер 17-го фестиваля «Татар жыры» Ирина Алешина.