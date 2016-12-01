Небольшой и компактный городок Арск заслуженно считают одной из жемчужин Малого туристического ожерелья Татарстана.

Ведь в Арском районе располагается резиденция любимого всей детворой татарстанского друга Деда Мороза - Кыш Бабая. Живет этот герой древних тюркских мифов в сказочном лесу близ села Кырлай. А в самом селе Кырлай находится мемориальный комплекс татарского поэта Габдуллы Тукая. Побывал там и корреспондент «Казанских ведомостей».

Места эти благодаря близости к столице и продуманной системе приема гостей в последние годы стали очень популярны среди туристов и любителей активного, познавательного отдыха, отмечают в пресс-службе Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, организовавшего поездку.

Справка «КВ» На территории Арского района РТ проживают 52,2 тысячи человек - 1,4% от общей численности населения РТ. В районе проживают в мире и согласии татары (92,1%), русские (6,7%) и представители других национальностей (1,2%). В Арске проживают 22 тысячи человек. На территории Арского района РТ проживают 52,2 тысячи человек - 1,4% от общей численности населения РТ. В районе проживают в мире и согласии татары (92,1%), русские (6,7%) и представители других национальностей (1,2%). В Арске проживают 22 тысячи человек.

Арск - это северные ворота республики, а находится город всего лишь в 65 километрах от Казани. В свое время крепость Арска служила северным тыловым форпостом Казанского ханства. А сам район, в котором расположен Арск, до сих пор сохраняет название Заказанье.

Большинство исторических источников гласит, что Арск основан монгольским ханом Батыем в XIII веке во время его похода на Русь, Волжскую Булгарию. В русских летописях крепость Арск впервые упоминается в 1497 году. Кстати, свое название будущий уездный центр Казанской губернии России получил от финского племени ара. А в пору Казанского ханства на территории Арского района располагались личные владения местных правителей и знати.

Продолжая рассказ о хронологии малых городов Татарстана, отметим, что в 1606 году Арск стал крепостью, а к концу XVIII века - уездным городом.

Стоит добавить, что последние исследования историков и археологов позволяют говорить о более раннем появлении на этом месте поселения - еще в X веке. Впрочем, так бывает часто. Люди селились в местах, которые находили удобными для себя, а уж потом ученые дотошно выясняли, когда же сюда пришли первые поселенцы.

Главный туристический маршрут Арского района Татарстана ведет в небольшое село Кырлай, летом утопающее в зелени берез и ив, а зимой укрытое роскошным снежным покрывалом. Приезжая сюда, сразу чувствуешь, будто сам стал героем какой-то доброй волшебной сказки. Так сильно умиротворяют окружающая тишина и природа. Вот здесь и находится мемориальный комплекс классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Основанный в 1960-х годах, комплекс расположен в усадьбе Сагди, которая восстановлена как образец татарской усадьбы зажиточного крестьянина. В шести залах собраны экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве татарского поэта. Это архивные фотоматериалы, репродукции дореволюционных открыток, ранние издания произведений Тукая.

Духом Тукая проникнут и Арский историко-этнографический музей «Казан арты» («Заказанье»). Например, среди личных вещей поэта внимание посетителей неизменно привлекает его дорожный чемодан. Деревянный, между прочим! Но сделан так изящно, что его сложно отличить от кожаного собрата - обычного саквояжа. Чем-то он напоминает деревянный футляр для швейной машинки.

Любопытный факт, о котором мало кто знает, но который скрупулезно и бережно зафиксирован в Арском музее. Удивительно, но с тихим уездным городом Арском связана и биография великого русского баса - Федора Шаляпина. Наш выдающийся земляк родился в Казани в феврале 1873 года. Однако в сентябре 1885 года отец отправляет двенадцатилетнего мальчика в открывшееся ремесленное училище в Арске. Учиться на кого бы вы думали? А на скорняка! Терпения на обучение полезному ремеслу хватило у Феди лишь на 4 месяца. Душа его рвалась к высокому искусству - он обожал пение, сызмальства чувствуя в себе задатки музыкального таланта. Поэтому он с удовольствием пел в хоре, выступал певчим в местной церкви. И вот в декабре 1885 года Федор, вздохнув с облегчением, покинул Арск и в связи с семейными обстоятельствами вернулся в Казань. Так Арск потерял одного скорняка, а музыкальный мир обрел одного из лучших басов в истории.

Ну а мы тем временем плавно переходим в нашем рассказе от высокого искусства к искусству не менее полезному и удивительному - рыбалке. Арский район с его богатой природой предлагает каждому желающему пеший туризм. Любуясь красотами местной природы, можно пожить, например, в настоящей рыбацкой деревне. На территории этой оригинальной базы отдыха есть собственный пруд для рыбалки, его размер достигает 10 гектаров. Здесь водятся карпы, толстолобики, щуки и даже такая экзотика, как белые амуры. Так что можно запросто поймать рыбу весом до 1 кг. И вместе с тем в инфраструктуре рыбацкой деревни есть все необходимое для комфортного проживания: гостиница, оздоровительный комплекс, пункт проката и спутниковое телевидение.

Дополняет картину Арский агро-туристический комплекс. Это туристическая деревня с уютными домами в татарском стиле. Располагается она в районе деревни Каенсар Арского района, это всего в 70 километрах от Казани. Здесь тоже можно взять напрокат удочки, спиннинги, лодку.

Экотуризм сейчас стал очень популярен на Западе - недаром в Арский район Татарстана с каждым годом с удовольствием приезжает все больше иностранцев.

Так что перспективы развития экономики гостеприимной арской земли в сфере туризма администрацией района определены верно. На встрече с журналистами первый заместитель руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района РТ Олег Спичкин отметил, что туризм является одной из ведущих и наиболее развивающихся отраслей экономики и быстро стал одним из приоритетных направлений в Арском муниципальном районе Татарстана. Сейчас для этих целей здесь создан Центр туризма и гостеприимства Арского муниципального района РТ.

Так что туристический потенциал Арского района очень широк. А ресурсы и инфраструктура района позволяют развивать и поддерживать уникальные и интересные объекты, которые изо дня в день становятся популярными точками притяжения не только в Татарстане, но и далеко за пределами нашей республики.

Край Тукая - это места, после посещения которых надолго сохранятся в памяти теплые и радостные впечатления.