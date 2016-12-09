В Казани подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам создания, реконструкции и управления инфраструктурой Горкинско-Ометьевского лесопарка.

Подписи под документом в мэрии города поставили руководитель исполкома Казани Денис Калинкин и управляющий партнер группы компаний «Практика» Булат Шакиров. Компания в рамках частно-государственного партнерства выступит оператором, отвечающим за культурную и событийную жизнь парка и функционирование сервисов, удобных и привлекательных для горожан. В мероприятии также принял участие первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов.

Открытие Горкинско-Ометьевского лесопарка в Казани планируется 24 декабря, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. В день открытия и в новогодние каникулы посетители парка смогут взять лыжи напрокат и испытать новые освещенные трассы, погулять в ледяном городке и по подсвеченным зимним аллеям. Также казанцев ждет концерт на фестивальной площадке, а для самых маленьких гостей парка предусмотрена развлекательная программа на территории детской площадки.

Отметим, новый экопарк создается в рамках программы «Обустройство парков и скверов в Республике Татарстан». В урбанизированной среде города появится благоустроенный уголок живой природы.

Ход работ по благоустройству Горкинско-Ометьевского леса неоднократно инспектировал мэр Казани Ильсур Метшин. Масштабный проект в одной из крупнейших лесопарковых зон на территории Приволжского и Советского районов реализуется с участием частных инвесторов. Проектирование парка велось при активном участии местных жителей.