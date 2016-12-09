В Казани на прошлой неделе на площадке технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоялось III заседание антикоррупционного дискуссионного клуба.

В его работе приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, руководители исполнительных органов государственной власти республики, депутаты Госсовета РТ, представители молодежных и общественных организаций, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В приветственном слове Ильдар Халиков отметил, что вопросам борьбы с коррупцией в республике уделяется очень большое внимание. Более того, Татарстан в данной работе добился значительных результатов.

«Только в 2016 году выявлено более 1000 преступлений коррупционной направленности и 409 фактов взяточничества. Но снижение общего уровня коррупции не означает, что данная проблема решена. Напротив, мы будем ужесточать государственный и общественный контроль, пока полностью не избавимся от этого явления», - подчеркнул Ильдар Халиков.

Премьер-министр РТ признал, что одних силовых мер недостаточно, нужна целенаправленная работа по профилактике, выявлению и устранению причин коррупции.

«Важны системные подходы. Необходимо сформировать нормативные документы, которые минимизируют коррупционные факторы, сократить административные барьеры и, что самое главное, активно привлекать к этой работе наше население», - считает Ильдар Халиков.

Он напомнил, что ранее на уровне Президента Татарстана прошло большое мероприятие по вопросам бытовой коррупции. «Мы будем продолжать работу по противодействию этим негативным проявлениям во всех отраслях республики», - заключил Ильдар Халиков.

Дальнейшая дискуссия была построена по принципу «вопрос - ответ». Были затронуты самые разные темы: проблема точечной застройки, нехватка мест в дошкольных учреждениях, строительные работы на берегу Волги, земельные вопросы, участие профсоюзных организаций в работе по противодействию коррупции и другие.