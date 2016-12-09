Вчера в республиканской акции «Подари подписку - 2017» принял участие первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Андрей Иванович оформил подписку на «Казанские ведомости» на первое полугодие следующего года для Заинского детского дома.

- Это нужная акция. В республике много учреждений, где ребята и престарелые граждане находятся в такой ситуации, когда им просто необходима наша помощь. Одна из форм помощи - информационная, поскольку люди нуждаются в средствах массовой информации, в которых они узнают новости, читают другие интересующие их статьи. Считаю, что акция «Подари подписку - 2017» очень полезная и каждый человек, у которого есть такая возможность, должен принять в ней участие, - рассказал первый замминистра.

А на елке в «Татмедиа» по ул. Декабристов, 2 появилась новая игрушка с автографом Андрея Ивановича и пожеланием исполнения всех желаний в новом году.