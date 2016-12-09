В своем четвертом выездном матче подряд регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» выиграл у «Нефтехимика» в татарстанском дерби - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

В первом периоде «Ак Барс» трижды играл в меньшинстве, но Эмиль Гарипов стоял в воротах стеной.

И во втором периоде «барсы» многовато удалялись, но, дождавшись двойного удаления у хозяев, дважды поразили ворота Колпонена – 0:2. Но один гол до второго перерыва хозяева все же отквитали – 1:2.

Весь третий период прошел в силовой манере, но счет не изменился – 2:1 в пользу «Ак Барса».