Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» - это главная площадка, на которой любой молодой человек и команда могут представить и защитить свой проект, найти единомышленников для его реализации, получить общественную и государственную поддержку.

- За шесть лет работы форума мы получили 5500 проектов, из которых 219 дошли до финала, - говорит заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин. - Заявки на участие приходили со всей республики из 30 районов.

Форум - это отличная возможность для самореализации и продвижения своих проектов не только на региональном, но и на федеральном уровне. Проекты оценивает как организационный комитет, так и эксперты, крупные работодатели, которые в дальнейшем сотрудничают с молодыми людьми.

Председателем оргкомитета форума является премьер-министр РТ Ильдар Халиков. С 2010 года форум реализуется Министерством по делам молодежи и спорту РТ совместно с Региональным молодежным общественным движением молодых ученых и специалистов РТ и региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».

По словам президента РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» Валентина Шихобалова, для создания проектов существует 9 тематических площадок: территория молодежи, добра, мира и согласия, безопасности, предпринимательства, малой родины, инноваций, спорта, архитектуры и искусства. Например, площадка «Территория безопасности» ежегодно наполняется проектами, которые реализуются уже сейчас. Среди них проект по выявлению нарушений скоростного режима, приложение «Вежливый водитель».

- Во всех тематических площадках есть реализуемые проекты. К примеру, школьные спортивные лиги в Набережных Челнах, музей истории литературного движения, проект по созданию молодежных антикоррупционных комиссий, конгресс молодых ученых-медиков, который прошел в октябре этого года, - комментирует работу форума руководитель площадки «Территория предпринимательства» Айрат Сунгатуллин. - Все проекты, дошедшие до финала, находят поддержку и реализуются как на региональном, так и на федеральном уровне.

В этом году на форуме будет работать институт наставничества. Планируется проведение тематических семинаров с участием наставников.

Регистрация на республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» открыта до 20 февраля 2017 года на сайте forumtatarstan.ru.

По итогам форума лучшие молодежные проекты будут направлены для изучения и оказания поддержки в реализации в профильные министерства, ведомства, научно-исследовательские организации, на предприятия РТ.