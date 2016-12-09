Казань стала на прошлой неделе центром V Молодежного саммита городов-миллионников России. Представители крупнейших городов страны съехались в столицу Татарстана, чтобы в течение трех дней поделиться успешным опытом решения актуальных задач в сфере молодежной политики.

В форуме приняли участие 14 делегаций - более 70 человек, лидеров общественных объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Уфы и других городов.

Также среди участников саммита были руководители органов по делам молодежи и учреждений молодежной политики. Татарстан и его столицу на форуме представили министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, секретарь Казанской городской Думы Людмила Андреева, председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Айрат Фаизов и другие.

Чтобы познакомить иногородних участников с Казанью и ее достижениями, в рамках первого дня форума была организована экскурсия по Деревне Универсиады, вызвавшая восхищение гостей. Участники саммита знакомились с условиями проживания студентов, задавали вопросы администрации городка и перенимали опыт по взаимодействию с многотысячной армией студентов.

В этот же день на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма начали работу дискуссионные площадки «Дома студентов и аспирантов как центр молодежной жизни» и «Молодежные организации - основа качественной молодежной политики». Представители казанских вузов и лидеры общественных молодежных организаций поделились опытом успешной работы с казанскими студентами, проживающими в общежитиях и занимающимися активной деятельностью в студенческих клубах, творческих объединениях и коллективах.

Второй день саммита начался с посещения учреждений молодежной политики. Все делегации были разделены на несколько групп, для каждой из которых был подготовлен отдельный маршрут. Организаторы спланировали все так, чтобы максимально продемонстрировать все аспекты работы этих организаций. Участники саммита ознакомились с работой центров комплексной профилактической работы с молодежью «Доверие» («Сэрдэш»), «Дуслык», учебно-реабилитационного центра для незрячих «Ярдэм», центров досуговой деятельности и подростковых клубов «Кеды», КМЦ им. А.Гайдара, КСК КАИ «Олимп», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Во второй половине дня участники саммита посетили с экскурсией молодежный центр «Волга», где началась работа дискуссионных площадок «Комплексная профилактическая работа с молодежью» и «Образовательная и досуговая деятельность подведомственных учреждений». В работе второй площадки принял участие министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, который на просьбу участников саммита описать Казань пятью прилагательными сказал следующее: «Казань - это город с большими традициями, при этом инновационный, прогрессивный, клиентоориентированный, ресурсообеспеченный и перспективный».