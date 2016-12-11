О состоянии оплаты труда в сельском хозяйстве доложил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Марат Ахметов сообщил, что среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве республики за 10 месяцев текущего года составила 18,4 тыс. руб., или 62% от средней зарплаты по экономике.

Участникам совещания были представлены данные среднемесячной зарплаты по отраслям народного хозяйства в республике за 10 месяцев 2016 года. Так, если в сельском хозяйстве 18,4 тыс. руб., то в сфере образования - 23 тыс. руб., в здравоохранении - 24,6 тыс. руб., оптовой и розничной торговле - 26,2 тыс. руб., строительстве - 27 тыс. руб., обрабатывающей промышленности - 32,3 тыс. руб., сфере добычи полезных ископаемых - 51,6 тыс. руб., передает пресс-служба Президента РТ.

«Если не добиваться выравнивания зарплаты сельских работников с другими отраслями, привлекательность отрасли обеспечить будет трудно. Поэтому темпы роста зарплаты в сельском хозяйстве нужно удваивать. Это наша жизненная необходимость», - сказал Марат Ахметов.

Главный фактор - отсутствие дохода у предприятий, дефицит ресурсов на достойную зарплату, считает глава Минсельхоза РТ.

Марат Ахметов отметил также, что недостаток средств влияет на соблюдение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 8252 руб., принятого в августе 2016 года.

По его словам, только половина хозяйств из 493 перешли на установленный законом уровень. Тем самым нарушается действующее законодательство. «Если наши инвесторы, руководители хозяйств не могут переходить на законные 8252 рубля, то это сделают надзорные органы, - сказал Марат Ахметов. - При этом 40 процентов самих руководителей и специалистов получают просто оклады, не связанные с результативностью их труда».

В ходе совещания министр сельского хозяйства и продовольствия РТ подчеркнул важность своевременной выплаты уже начисленной заработной платы в отрасли.

«Сложилось так, что некоторые руководители перестали своевременно выплачивать заработную плату без напоминаний, - сказал он. - По результатам проверки в 35 сельскохозяйственных организациях была выявлена просроченная задолженность по заработной плате в сумме 74,5 миллиона рублей в 22 муниципальных районах. По данным на 1 декабря, долг во многих хозяйствах погашен, и остаток задолженности 37,4 миллиона рублей - с учетом начисленной в ноябре зарплаты».

В завершение Марат Ахметов заявил, что вопросы повышения заработной платы и своевременность ее выплаты будут и далее держаться на контроле. «Хочу сказать, что не человек ради производства, а должно быть наоборот - производство для человека», - напомнил глава Минсельхоза РТ.

Кроме того, Марат Ахметов рассказал о финансовых результатах сельхозформирований, по которым есть предварительные итоги. Так, по его словам, из почти 500 сельхозпредприятий республики 92% заканчивают текущий год с прибылью, но только у половины хозяйств рентабельность плюсовая без господдержки.

«Это те наши признанные сельхозпредприятия, которые умеют рачительно работать, - сказал министр. - Анализ прибыли показывает, что наибольшее влияние на эффективность оказывает себестоимость. А это и инфляционный рост затрат, но и в большей степени умение управлять».