Одна из главных задач при застройке и реконструкции Казани - максимальное сохранение исторического центра города, бережное отношение к существующему облику тысячелетней столицы Татарстана. Об этом сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на состоявшемся в понедельник в Доме Правительства РТ заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Объекты строительства и реконструкции в центральной части Казани представила членам межведомственной комиссии главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Первым объектом стало нежилое трехэтажное здание по ул. Тукая. Здание реконструируется под гостиницу. Застройщик предлагает реконструировать его без изменения высотности объекта, третий этаж здания - антресольный. Члены комиссии одобрили проект, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Следующий проект также получил одобрение. Это пристрой к зданию Прокуратуры Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 14). Был продемонстрирован вид проекта с ул. Кремлевской - Астрономической.

Третьим объектом стал проект строительства спа-салона рядом со зданием объекта культурного наследия «Шамовская больница». Проект также получил одобрение членов межведомственной комиссии.

Следующим был представлен проект застройки фрагмента Старо-Татарской слободы (ул. Марджани). Инвесторы хотят восстановить объекты среды, которые ранее были расположены на улице и утрачены. В том числе утраченный объект культурного наследия местного значения - дом 10 по ул. Марджани («Дом Бикмухаметова», 1883 г., архитектор П.Романов). Проект также получил одобрение.

Далее члены комиссии одобрили проект четырехэтажной гостиницы со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Островского, 27, проект жилого дома со встроенными парковками по ул. Волкова - ул. Тихомирнова, проект реконструкции существующего здания по ул. Адмиралтейской, 3, проект строительства пятиэтажного административного здания на ул. Волкова, 71/73.

Следующим был рассмотрен проект «Реконструкция причальных сооружений Центра парусного спорта (полуостров Локомотив). Проект рассматривался повторно. Ранее были замечания к высотности проекта. Члены комиссии вновь отправили проект на доработку.

Также повторно рассматривался проект строительства пятиэтажного здания «Центр дополнительного профессионального образования для медработников» по ул. Шаляпина, 39. Ранее было рекомендовано снизить этажность объекта. На этот раз проект был одобрен.

Далее члены межведомственной комиссии не одобрили два повторно представленных проекта. Это проект строительства жилого трехэтажного здания по ул. Лобачевского (при первом рассмотрении были претензии к этажности здания), а также проект реконструкции здания под Центр творчества по ул. Худякова, 11 (было предложено проработать проект более детально с учетом исторического масштаба).

По второму вопросу повестки заседания («О разработанных типовых проектах строительства на территории исторического поселения Свияжск») доложила заместитель министра культуры РТ Светлана Персова. В соответствии с федеральным законом об объектах культурного наследия по заказу Министерства культуры РТ были разработаны проекты типовой жилой застройки для острова Свияжск. В основу концепции были положены принципы максимального соответствия новых проектов историческому облику ранее существовавших зданий. Так, были выбраны наиболее характерные типы зданий жилой застройки, отобрано 5 типов. Это в том числе жилой дом с мезонином (145 кв. м), жилой дом одноэтажный (103 кв. м), жилой дом с мансардой (158 кв. м), жилой дом на пять окон (173 кв. м) и другие. Светлана Персова подчеркнула, что типовые проекты актуальны для Свияжска, так как основными застройщиками там выступают физические лица.

Рустам Минниханов одобрил представленные проекты типовой жилой застройки для острова Свияжск. Он предложил разработать еще несколько вариантов для возможности увеличения площади домов.

Главный архитектор исполкома Зеленодольского муниципального района Юрий Герасимов представил проект нового строительства на территории Свияжска. Это частный жилой дом на улице Еленинской, где на основе типового проекта был спроектирован одноэтажный жилой дом на одну семью. Проект был ранее одобрен научно-методическим советом Министерства культуры РТ.

Рустам Минниханов с учетом мнений членов межведомственной комиссии предложил еще доработать представленный проект в части фасадов в соответствии с историческим обликом Свияжска и на основе типовых проектов.

Присутствовавший на заседании архитектор Николай Васильев высказал предложение разработать также набор элементов для домов - наличники, фронтоны, ограды, калитки, чтобы разнообразить архитектуру жилой застройки и чтобы новые дома выглядели в духе прошедшей эпохи. Рустам Минниханов поддержал это предложение.

В этот же день на совещании в Доме Правительства РТ Президенту Татарстана был представлен мастер-план Адмиралтейской слободы.

Архитектор Сергей Чобан рассказал о результатах работы по созданию на территории района Адмиралтейской слободы уникальной локации, в которой отразятся современные тенденции мирового строительства.

По проекту здесь появится единая пешеходная зона вдоль рек Казанка и Волга, парки, скверы, жилые зоны, а также культурные объекты, в том числе музейный комплекс «Адмиралтейская верфь», интерактивный музей воды 21-го века, концертный зал, конгресс-центр.

Предполагается также задействовать территории завода «Сантехприбор» и Казанского вертолетного завода (КВЗ). Здания Алафузовской фабрики планируется не сносить, а использовать под создание смешанного кластера. Создание рекреационно-туристической зоны позиционируется как одна из главных идей возрождаемой Адмиралтейской слободы.

Рустам Минниханов положительно оценил представленный мастер-план. По его словам, этот план необходимо взять за основу. В дальнейшем главная задача - придерживаться этой концепции, сказал он, это позволит соблюдать определенный в плане стиль.

Рустам Минниханов также высоко оценил представленное решение по проекту музея «Адмиралтейская верфь», которое проработано архитектурным бюро Сергея Чобана на основе материалов КГАСУ. Президент Татарстана дал поручение начинать рабочее проектирование совместными усилиями.