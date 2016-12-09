Злоумышленники, пользуясь доверием челнинки, выслушивали ее проблемы и обещали помочь во всех сферах: финансовой, личной, а также поправить здоровье. За это всего лишь требовалось регулярно оплачивать экстрасенсорные услуги. Таким образом мошенникам удалось выманить у 58-летней пенсионерки сначала семь, а затем 33 тысячи рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД РФ по г.Набережные Челны.

Выяснилось, что челнинка увидела рекламу о магических услугах в одной из местных газет. Женщина созвонилась с экстрасенсами и в течение недели проходила мнимые сеансы, каждый раз перечисляя деньги. Между тем, проблемы жительницы поселка ЗЯБ, не решались, а маги настаивали на своей помощи и требовали новых денежных средств на ритуалы. Более того, стали убеждать женщину, что в настоящее время для нее ведут обряд 40 ворожеек - следят, чтобы не погасли 40 ритуальных свечей. Поддержать церемонию требовалось перечислением 40 тысяч рублей.

58-летняя пенсионерка поняла, что ее обманули и сообщила о случившемся в полицию. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленников и их задержанию.